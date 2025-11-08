اخبار السعوديه

العمران والدرع يسعيان لتحقيق أول انتصار في الدوري غدًا الأحد

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يستضيف نادي العمران فريق الدرع من الدوادمي غدًا الأحد في ملعب نادي الروضة بالجشة في الأحساء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري أندية الدرجة الثالثة السعودي.

تعد هذه المباراة هامة للفريقين حيث يسعى كلا منهما لتحقيق أول انتصار له في الدوري. يدخل العمران المباراة وهو في المركز السابع بنقطتين من تعادلين، بينما يحتل الدرع المركز الثامن بنقطة واحدة من تعادل وهزيمة.

من المتوقع أن تكون المباراة متقاربة بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وإسعاد جماهيره، والانتقال قدمًا في ترتيب الفرق في المجموعة.

