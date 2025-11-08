تكنولوجيا: متجر مايكروسوفت يكشف موعد إصدار لعبة Silent Hill 2 على Xbox

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينتظر العديد من عشاق السلسلة إصدار لعبة Silent Hill 2 على جهازي Xbox Series X وSeries S بفارغ الصبر. وبعد أسابيع من الشائعات المتتالية، كشف متجر Microsoft عن تاريخ إصدار محتمل للعبة، ما أثار حماس اللاعبين.

يُذكر أن اللعبة ظهرت مؤخرًا في قوائم هيئة تصنيف الألعاب ESRB، لكن موقع TrueAchievements اكتشف تفصيلًا مهمًا، حيث أشار إلى أن موعد الإصدار محدد في 21 نوفمبر 2025.

وبحسب التسريبات، ستدعم اللعبة دقة 4K وتقنية Ray Tracing، بالإضافة إلى Dolby Atmos وHDR، مما سيمنح تجربة بصرية وصوتية غامرة لعشاق الرعب. ومع ذلك، لا يوجد أي ذكر لوجود محتوى Born From a Wish الإضافي الذي يتمحور حول شخصية Maria.

حتى الآن، لم تُصدر شركتا Konami وBloober Team أي تعليق رسمي حول هذه المعلومات، لذا يُنصح بالتعامل مع هذا التسريب بحذر، إذ قد يتغير الموعد الفعلي لاحقًا، وهو ما قد يُسبب خيبة أمل لدى المعجبين. كما يُحتمل أن تواجه النسخة الخاصة بـ Xbox بعض المشاكل التقنية عند الإطلاق، مثل الأخطاء في بعض مناطق اللعبة.

ورغم ذلك، تبدو التوقعات إيجابية، خاصة بعد النجاح الذي حققته اللعبة على PS5، حيث حصلت على تقييم 86 نقطة على موقع Metacritic.

