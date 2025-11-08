تكنولوجيا: Poco F8 Pro قادم بصوت من Bose ولكن بدون شاحن في العلبة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد إطلاق هاتفي Poco F7 Pro وF7 Ultra في شهر مارس الماضي، كان من المتوقع أن تصل خلفياتهما في الموعد نفسه من العام المقبل. ومع ذلك، يبدو أن الجدول الزمني سيتغير هذه المرة، إذ تم اعتماد الهاتفين بالفعل من قِبل بعض الجهات حول العالم، مما يشير إلى إطلاق مبكر عن المعتاد.

اليوم، تم تسريب صورة يُقال إنها تُظهر جزءًا من علبة هاتف Poco F8 Pro، وتكشف عن تعاون الشركة مع Bose لتقديم تجربة صوت محسّنة.

اللافت أن هاتفي Redmi K90 وRedmi K90 Pro Max اللذين أُطلقا في الصين الشهر الماضي، يأتيان أيضًا بصوت من Bose، مما يعزز الاعتقاد بأن Poco F8 Pro سيكون نسخة مُعاد تسميتها من Redmi K90، بينما سيكون Poco F8 Ultra بمثابة النسخة العالمية من K90 Pro Max، وهو أمر ليس جديدًا على Poco.

وبالإضافة إلى ذلك، تشير التسريبات الجديدة إلى أن Poco F8 Pro سيُطرح بدون شاحن داخل العلبة، رغم أن هذه الخطوة قد لا تشمل جميع الأسواق، إذ من المحتمل أن تقتصر على مناطق محددة مثل أوروبا. وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل فور توفرها.

