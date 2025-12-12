ميسي يكشف النقاب عن تمثال شاهق له في الهند ضمن جولة "الأعظم"

الرياص - اسماء السيد - كالكوتا : يكشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي النقاب عن تمثال شاهق له يبلغ ارتفاعه 21 مترا في الهند السبت، في إطار جولة تستمر ثلاثة أيام في البلاد على وقع حماسة جماهيرية كبيرة.

يعرض التمثال الحديدي في كالكوتا الذي يصوّر ميسي رافعا كأس العالم، ضمن ما يُعرف بـ جولة "الأعظم في التاريخ" والتي ستشمل أربع مدن هندية، مع احتمال عقد لقاء مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وسيكشف ميسي (38 عاما) والفائز قبل أيام بالدوري الأميركي لكرة القدم مع فريقه انتر ميامي، عن النصب التذكاري افتراضيا وليس حضوريا لأسباب أمنية.

كما تم إنشاء منطقة جماهيرية تحمل اسم "Hola Messi" في كالكوتا، حيث تُعرض نسخة طبق الأصل بالحجم الطبيعي لميسي جالسا على عرش.

وتعيد القاعة أيضا تصميم منزله في ميامي، بما في ذلك دمى تمثل أفراد عائلته.

وقال سمير ناندي، أحد عشاق كرة القدم، إن رؤية نجمه المفضل سيكون "حلما يتحقق".

وأضاف ناندي البالغ من العمر 64 عاما أن "الأساطير لا تُصنع بالنجاح وحده، بل إن صلابته هي ما جعلني أؤمن به".

وتابع "التمثال هو تكريم يليق به".

من جهته، قال مونتي بول، النحات الرئيسي للتمثال، لوكالة فرانس برس إن الهيكل بُني خلال 40 يوما.

وأضاف "إنه مصدر فخر أن أصنع تمثالا لميسي. إنه أطول تمثال أنجزته حتى الآن".

وسيلتقي الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات أيضا بنجم بوليوود شاروخان وقائد منتخب الهند للكريكيت سابقا سوراف جانغولي خلال زيارته الخاطفة إلى كالكوتا.

وقبيل وصوله، قال ميسي إنّه يشعر بالفخر لزيارة الهند والتفاعل مع جماهيرها.

وأضاف في بيان "الهند بلد مميّز للغاية، ولديّ ذكريات طيبة من زيارتي قبل 14 عاما — كان الجمهور رائعا".

وتابع "الهند دولة شغوفة بكرة القدم، وأتطلّع للقاء جيل جديد من المشجعين ومشاركة الحب الذي أحمله لهذه اللعبة الجميلة".

بعد محطة كالكوتا، حيث سيخوض ميسي مباراة ودية قصيرة، سيتوجّه إلى حيدر آباد ومومباي ونيودلهي.

وفي حيدر آباد، سيحضر حفلا موسيقيا يُقام على شرفه، كما سيخوض مباراة ودية أخرى.

وتشير تقارير إلى أنّه من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء ناريندرا مودي في العاصمة.

وفاز ميسي هذا الأسبوع بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأميركي للمرة الثانية على التوالي، بعد قيادته إنتر للتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه وتصدّره قائمة الهدافين.

وسيكون نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي السابق على رأس قائمة المنتخب الأرجنتيني للدفاع عن لقب كأس العالم الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.