مصر تطالب بإلغاء فعاليات "مباراة الفخر" في كأس العالم 2026

الرياص - اسماء السيد - BBC Sport/Getty Images مجموعة مصر وإيران في نهائيات كأس العالم 2026 تضم بلجيكا ونيوزيلاندا.

قالت الجهة المنظمة لفعاليات "مباراة الفخر" الخاصة بمجتمع الميم-عين (المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والعابرين جنسياً) في كأس العالم 2026 إنها ستمضي قدماً في خططها، رغم الاعتراض الرسمي الذي تقدمت به مصر، إحدى طرفي المباراة التي ستُقام خلالها فعاليات الاحتفال.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن أنه وجّه رسالة رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يطلب فيها إلغاء أي فعاليات مرتبطة بـ"مباراة الفخر" خلال اللقاء الذي سيجمع المنتخب المصري بنظيره الإيراني.

وقالت اللجنة المحلية المنظمة لمباريات كأس العالم في مدينة سياتل الأمريكية إن المباراة المقررة في 26 يونيو/ حزيران على ملعب لومن فيلد ستتضمن فعاليات للاحتفاء بمجتمع الميم-عين.

وتستضيف سياتل مباريات في المجموعة السابعة التي تضم مصر وإيران، وقد أثار الأمر جدلاً نظراً لأن قوانين البلدين تجرّم العلاقات المثلية.

وجاء في بيان الاتحاد المصري أن الرسالة الموجهة إلى الأمين العام للفيفا، ماتياس غرافستروم، تتضمن "رفضاً قاطعاً" لإقامة أي فعاليات داعمة للمثليين أثناء المباراة.

لكن اللجنة المحلية أكدت لبي بي سي أنها "ستمضي قدماً كما هو مخطط في برنامج الفعاليات المجتمعية."

وتقام المباراة في ختام "أسبوع الفخر" في سياتل، وقبل يومين من الذكرى السنوية لانتفاضة ستونوول، التي تُعد نقطة الانطلاق لحركة حقوق مجتمع الميم-عين.

وقد وُضعت خطط هذه الفعاليات قبل إجراء القرعة وقبل معرفة المنتخبات المشاركة، وهي مبادرة تنظمها اللجنة المحلية فقط، ولا ترتبط بالفيفا.

وتصل العقوبة القصوى للعلاقات المثلية في إيران إلى الإعدام، بينما تُستخدم في مصر القوانين المرتبطة بـ"الآداب العامة" في كثير من الأحيان لقمع حقوق أفراد مجتمع الميم-عين.

وأضاف البيان المصري المطوّل أن المبادرة تتعارض بشكل مباشر مع "القيم الثقافية والدينية والاجتماعية" في مصر وإيران، وحضَّ الفيفا على ضمان أن يركّز تنظيم المباراة على كرة القدم فقط.

وأشار البيان إلى النظام الأساسي للفيفا، الذي يؤكد في مادته الرابعة على "الحياد في القضايا السياسية والاجتماعية الخلافية"، وينص كذلك على عدم استخدام مباريات كرة القدم "للترويج لمسائل تثير الحساسية أو التوتر بين جماهير مختلفة".

وأضاف البيان أن الاتحاد المصري استند أيضاً إلى قانون الفيفا التأديبي ولوائح الفعاليات، والتي تؤكد صراحةً ضرورة أن تبقى مسابقات الفيفا "خالية من أي مظاهر تُثير التوتر أو سوء الفهم أو النزاع بين جماهير من خلفيات مختلفة".

كما استند الاتحاد إلى مبدأ الفيفا الراسخ حول "احترام الثقافات وتشجيع جميع الأطراف على تنظيم الفعاليات بما يراعي معتقدات وهويات المجتمعات المشاركة، وذلك لضمان إقامة المباراة في أجواء يسودها الاحترام والتركيز على الجانب الرياضي فقط".

وختم رسالته برفض تلك الدعوات بشكل قاطع، مطالباً الفيفا بـ"عدم إقامة أي فعاليات أو عروض ذات صلة بدعم المثلية الجنسية داخل الملعب يوم المباراة".

وفي ردها على البيان المصري، قالت لجنة التنظيم في سياتل إنها "ملتزمة بتوفير أجواء دافئة للزوار تسودها قيم الاحترام والكرامة التي تتميز بها منطقتنا".

وقالت نائبة رئيس لجنة التنظيم المكلفة بالاتصالات في سياتل، هانا تيديس، إن البرنامج يركّز على فعاليات في أنحاء المدينة، وليس على ملعب لومن فيلد والمباراة نفسها.

وأضافت: "بوصفنا لجنة محلية، يتمثل دورنا في تحضير المدينة لاستضافة المباريات وتنظيم الأجواء خارج الملعب".

"كرة القدم لها قدرة مدهشة على توحيد الشعوب من مختلف البلدان والثقافات والمعتقدات. ومنطقة شمال غربي المحيط الهادئ تضم جالية إيرانية أمريكية كبيرة، وجالية مصرية مزدهرة، وجاليات ثرية تمثّل مختلف الأمم في سياتل".

وتعرّض برنامج "مباراة الفخر" لانتقادات في وسائل الإعلام الإيرانية أيضًا.

ونقلت وكالة الأنباء المحلية "إسنا" عن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، قوله إن طهران والقاهرة "اعترضتا على المبادرة"، التي وصفها بأنها "غير عقلانية وتدعم مجموعة بعينها".

وتبيّن لبي بي سي أن التقارير التي أفادت بأن إيران وجهت اعتراضًا رسميًا للفيفا على "مباراة الفخر" غير صحيحة.

وتستضيف سياتل ست مباريات.

وتلعب الولايات المتحدة — مستضيفة البطولة — مع أستراليا في سياتل يوم 19 يونيو/حزيران، وهو اليوم الذي جرى تحديده للاحتفاء بذكرى إنهاء العبودية في الولايات المتحدة.

وفي مجموعة أخرى تستضيف سياتل أولى مباريات قطر، وهي دولة تمنع أيضًا العلاقات الجنسية المثلية.

ففي نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، قالت الفيفا إن اللاعبين الذين يرتدون شارة "حب واحد" الداعمة للمثليين سيتلقون إنذارات.

وقبل انطلاق البطولة، قال وزير الخارجية البريطاني آنذاك، جيمس كليفرلي، إن جماهير كرة القدم المثليين مطالبون بإظهار "بعض المرونة والتواضع" احتراماً لقوانين البلاد. وتعرّض الوزير لانتقادات، إذ قال منتقدون إنه "يتحدث فيما لا يعرف".

ولم يدل الفيفا بأي تعليق عند تواصل بي بي سي معه.