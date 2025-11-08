وكيل لامين جمال مدافعا عنه: لا أفهم كل هذه الضجة!

دافع البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعمال النجم الصاعد لفريق برشلونة لكرة القدم لامين جمال عن اللاعب الإسباني الشاب وكشف خطته لصناعته نجم المستقبل.

وأكد خورخي مينديز أن لامين جمال يحظى بدعم كامل من فريقه ومن نادي برشلونة، مشددا على أن ما يمر به اللاعب في الأسابيع الأخيرة هو جزء طبيعي من مسيرة أي موهبة في سنه.

وقال مينديز في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية: “لا أفهم كل هذه الضجة حول لامين جمال، كلنا كنا في الـ18 عاما”.

وأضاف: “كما قال رئيس النادي خوان لابورتا، علينا أن ندعمه لأنه ثروة كبيرة للنادي، إنه لاعب يتحدث عنه الجميع حول العالم، والجميع متفق على أنه نجم الحاضر والمستقبل”.

وأشار مينديز إلى أن لامين جمال يتعامل بذكاء مع الضغوط الكبيرة المسلطة عليه: “لامين يعرف تماما ما عليه فعله داخل الملعب وخارجه، وهو يعمل بجد في صمت، يعاني من مشكلة عضلية بسيطة، يتعامل معها النادي بطريقة مثالية ليواصل المشاركة دون تفاقمها”.

وأوضح: “إنه فتى ذكي جدا ويترك كرة القدم تتحدث عنه، كما شاهدنا في مباراته أمام كلوب بروج، حيث يقدم في كل لقاء لمسة فنية مميزة لا تصدر إلا عن لاعب استثنائي”.

وأكد الوكيل البرتغالي أن المقارنات مع النجوم الكبار ليست مفيدة للاعب في هذه المرحلة، لكنه أشار إلى وجود قدوات طبيعية لأي موهبة شابة: “لامين لاعب فريد، لا يجب مقارنته بأحد، لكنه يستلهم من ميسي ورونالدو بسبب احترافيتهما واستمراريتهما في القمة، وكذلك من إنييستا”.

وأنهى مينديز قائلا: “عليه أن يسعى ليكون الأفضل خلال العقدين المقبلين، وليس فقط لبضع سنوات. وبرشلونة هو المكان المثالي لتحقيق هذا الهدف”.

روسيا اليوم