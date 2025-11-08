تكنولوجيا: OnePlus Open يحصل على تحديث اندرويد 16 المستقر مع واجهة OxygenOS 16

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انضم هاتف OnePlus Open، القابل للطي الوحيد من الشركة، رسميًا إلى هواتف اندرويد 16، حيث بدأ في تلقي التحديث المستقر لواجهة OxygenOS 16 المبنية على نظام اندرويد 16.

في الوقت الحالي، يقتصر طرح التحديث على الهند فقط، لكن OnePlus أكدت أن التحديث سيتوفر في مناطق أخرى قريبًا. ويحمل التحديث رقم الإصدار CPH2551_16.0.0.201(EX01)، ويتم إرساله عبر الهواء (OTA).



ويجري إطلاق التحديث على دفعات، لذا إذا كنت تمتلك هاتف OnePlus Open تم شراؤه من الهند ولم تتلق إشعار التحديث بعد، فلا داعي للقلق، إذ من المتوقع أن يصلك خلال الأيام القليلة القادمة.

المصدر