تكنولوجيا: ترقية كبيرة في كاميرات السيلفي بجميع طرازات آيفون 18

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل ساعات قليلة، ظهرت تقارير تؤكد أن آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس سيحصلان على فتحة أصغر للكاميرا الأمامية، وذلك تماشيًا مع الشائعات السابقة التي أشارت إلى دمج تقنية Face ID أسفل الشاشة.

لكن الجديد الآن، وفقًا لتقرير صادر عن محللي بنك جيه بي مورجان، هو أن جميع طرازات سلسلة آيفون 18 ستحصل على كاميرا سيلفي بدقة 24 ميجابكسل، وهي ترقية ملحوظة مقارنة بكاميرا الجيل الحالي التي تبلغ دقتها 18 ميجابكسل.

ومن المثير للاهتمام أن هذه الكاميرا بدقة 24 ميجابكسل كانت قد ترددت شائعات سابقة حول قدومها مع سلسلة آيفون 17، لكنها لم تظهر آنذاك، ويبدو أنها تأجلت لتصبح جزءًا من طرازات العام المقبل.

أما بالنسبة لهاتف آيفون فولد القابل للطي، فيُقال إنه سيأتي أيضًا بكاميرا سيلفي بدقة 24 ميجابكسل مدمجة أسفل الشاشة القابلة للطي. وفي المقابل، ستظل طرازات آيفون 17e و آيفون 18e مزودة بكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل فقط.

من المتوقع أن يتم إطلاق هواتف آيفون Air 2، وآيفون 18 برو، وآيفون 18 برو ماكس في سبتمبر المقبل، بينما ستصل طرازات آيفون 18 و آيفون 18e في ربيع عام 2027.

