تكنولوجيا: تسريب مواصفات Poco Pad M1 بعد ظهوره في اختبار Geekbench AI

في أكتوبر الماضي، حصل جهاز Poco Pad M1 القادم على شهادة رسمية، واليوم تم رصده في قاعدة بيانات Geekbench AI، ما كشف عن اعتماده على معالج كوالكوم Snapdragon 7s Gen 4 إلى جانب ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت.

النموذج الذي خضع للاختبار كان يعمل بنظام اندرويد 15، ما يشير إلى أن النسخة النهائية قد تأتي بنفس النظام، رغم صدور اندرويد 16 منذ يونيو الماضي.

وبحسب أحد المسربين على منصة X، فإن Poco Pad M1 لن يكون جهازًا جديدًا كليًا، بل نسخة معاد تسميتها من Redmi Pad 2 Pro الذي أُطلق في سبتمبر الماضي.

يحمل Redmi Pad 2 Pro نفس المعالج، إلى جانب شاشة LCD مقاس 12.1 بوصة بدقة 2560×1600 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز، مع خيارات تخزين 128 أو 256 جيجابايت.

كما يضم الهاتف كاميرتين بدقة 8 ميجابكسل لكل من الجهة الأمامية والخلفية، وبطارية ضخمة بسعة 12,000 ملّي أمبير تدعم شحنًا سلكيًا بسرعة 33 واط وشحنًا عكسيًا سلكيًا بسرعة 27 واط.

حتى الآن، لا توجد معلومات مؤكدة عن موعد إطلاق Poco Pad M1، إلا أن التقارير تشير إلى احتمال الإعلان عنه بجانب Poco F8 Pro وPoco F8 Ultra خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

