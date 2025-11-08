فليك يطالب لاعبي برشلونة بمزيد من "الروح القتالية"

الرياص - اسماء السيد - برشلونة : دعا مدرب برشلونة، هانزي فليك، لاعبيه السبت إلى إظهار المزيد من الروح القتالية، في ظل أزمة الإصابات التي يعاني منها حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم ومعاناته للارتقاء إلى المستوى المطلوب.

وكان الفريق الكاتالوني قد تعادل على أرض بروج البلجيكي 3 3 الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، ويبتعد بخمس نقاط عن غريمه التاريخي ريال مدريد متصدر الدوري، قبل مواجهة سلتا فيغو الأحد.

وبعد تحقيق ثلاثية محلية الموسم الماضي، يعاني برشلونة من تقلب في الأداء خلال الموسم الثاني لمدربه الألماني فليك، في ظل غياب عدد من اللاعبين الأساسيين.

وسيغيب عن "بلوغرانا" في ملعب بالايدوس كل من البرازيلي رافينيا، بيدري، الحارس جوان غارسيا وغافي، فيما أشار فليك إلى أن الظهير الفرنسي جول كونديه قد لا يكون جاهزا أيضا.

وقال فليك في مؤتمر صحافي "ليس عذرا، بل حقيقة، لدينا العديد من اللاعبين المصابين. إنهم لاعبون كبار، من الركائز الأساسية في الفريق".

وأضاف "أعلم، ونحن جميعا نعلم، واللاعبون يعلمون أننا بحاجة إلى تقديم أداء أفضل بكثير. المهم أن يعود الجميع، وبعد مباراتين أو ثلاث، يصلون إلى مستوى جيد ويمكنهم مساعدتنا كثيرا. ربما تكون هذه نقطة انطلاق جديدة".

وتابع "حتى ذلك الحين، والمباراة غدا مثال على ذلك، علينا أن نقاتل. يوم الأربعاء لم نرَ هذه الروح القتالية التي نحتاجها. نأمل أن نراها غدا".

ويعيش سلتا فيغو فترة جيدة بعد فوزه في آخر خمس مباريات في جميع المسابقات، ما وصفه فليك بـ"المزاج الجيد".

واستعاد نجم برشلونة الشاب لامين جمال، مستواه أمام بروج، وأكد المدرب أنه كثّف جهوده للتعافي من مشكلة في الفخذ "أصبح أفضل بكثير الآن، يتدرب بشكل جيد حقا".

واستدعي ابن الثامنة عشرة إلى صفوف المنتخب الإسباني لخوض تصفيات كأس العالم، فيما طلب فليك من مدرب المنتخب لويس دي لا فوينتي أن يعتني باللاعب المغربي الجذور.

وكانت إصابة جمال في الفخذ قد تفاقمت خلال مشاركته مع المنتخب الإسباني في أيلول/سبتمبر، واستُبعد من قائمة تشرين الأول/أكتوبر بسبب المشكلة عينها.