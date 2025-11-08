تكنولوجيا: تصميم خلفي جديد ومثير لاهتمام في iPhone 18 Pro مع فتحة شاشة أصغر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتجدد الشائعات حول سلسلة آيفون 18 برو و آيفون 18 برو ماكس القادمة، إذ تشير أحدث التقارير إلى أن الهاتفين سيحصلان على فتحة أصغر للكاميرا الأمامية، إلى جانب دمج مستشعرات Face ID أسفل الشاشة.

إلى جانب ذلك، من المتوقع أن يشهد تصميم الشاشة بعض التغييرات في الشكل، ربما من خلال تعديل طفيف في انحناءات الزوايا. كما سيأتي الهاتفان بكاميرا رئيسية ذات فتحة عدسة متغيرة، بينما سيبقى تصميم وحدة الكاميرات الخلفية كما هو دون تغيير كبير.



أما المفاجأة الأبرز، فهي أن الجزء السفلي من الجهة الخلفية في هاتفي آيفون 18 برو و آيفون 18 برو ماكس سيأتي بتصميم شفاف، في خطوة قد تبدو مستوحاة من هواتف Nothing، رغم أن أبل بالطبع لن تعترف بذلك. بالإضافة إلى ذلك، يُقال إن آيفون 18 برو ماكس سيحصل على هيكل فولاذي يحيط ببطاريته لتعزيز المتانة.

ومع ذلك، تبقى هذه المعلومات في نطاق الشائعات حتى الآن، إذ ما زال أمامنا نحو عشرة أشهر على موعد الكشف الرسمي عن سلسلة آيفون 18، ومن المؤكد أننا سنسمع المزيد من التفاصيل خلال الفترة القادمة.

