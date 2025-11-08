داعية من إقليم “مأتب” يسافر 500 كيلومتر لتأهيل الأئمة والدعاة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الداعية عبدالرحمن عبدالخالق يشارك في دورة علمية بجمهورية السنغال

قطع الداعية عبدالرحمن عبدالخالق أكثر من 500 كيلومتر من إقليم مأتب إلى العاصمة داكار، للمشاركة في الدورة العلمية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجمهورية السنغال، بهدف تأهيل الأئمة والدعاة وتعزيز منهج الوسطية والاعتدال.

وفي تصريح له، عبدالرحمن أكد أنه حرص على الحضور رغم المسافة الطويلة والصعوبات التي واجهها في الطريق، معبرًا عن رغبته في الاستفادة من العلوم الشرعية والمنهج الوسطي الذي تعتمده المملكة العربية السعودية.

وثمن الداعية عبدالرحمن الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للبرامج الدعوية والتعليمية في مختلف أنحاء العالم، مشيدًا بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وقدّم الداعية شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على دعمه المستمر للدورات العلمية، التي تسهم في نشر الاعتدال وتعزيز القيم الصحيحة بين الدعاة والأئمة.

وتعتبر مشاركة الداعية عبدالرحمن نموذجًا يحتذى به لاهتمام الأئمة والدعاة في السنغال بالتعلم الشرعي والالتزام بالمنهج الوسطي، الذي يسهم في تعزيز الأمن الفكري وبناء المجتمعات ونشر رسالة الإسلام السمحة.