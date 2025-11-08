انت الان تتابع خبر تطبيق واتساب على ساعة أبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت شركة ميتا، مالكة تطبيق واتساب، عن إطلاق مفاجئ لتطبيق مراسلة مخصّص لساعتها الذكية Apple Watch، ما يمثّل خطوة بارزة في تعزيز وجودها ضمن منظومة أبل.

وأوضحت الشركة أن التطبيق يُمكّن المستخدمين من عرض الإشعارات، وقراءة الرسائل والرد عليها، وكذلك إرسال رسائل صوتية مباشرة من المعصم دون الحاجة لسحب هاتف آيفون من الجيب.

المزايا والوظائف

وفقاً للتدوينة التي نشرها واتساب، فإن التطبيق على Apple Watch سيدعم عدداً من المزايا التي طال انتظارها، منها عرض الرسائل الكاملة، حتى الطويلة منها، واستقبال إشعارات المكالمات وتسجيل وإرسال رسائل صوتية من الساعة مباشرة وإرسال ردود الأفعال بالرموز التعبيرية الإيموجي.

كما سيوفّر التطبيق رؤية أوضح للصور والملصقات ضمن المحادثات، وسيتيح الاطّلاع على سجل المحادثة Chat History مباشرة من الساعة.

من جهة الأمان، أكّدت واتساب أن الرسائل والمكالمات ستظل مشفرة من طرف إلى طرف End-to-End Encryption كما هو الحال في نسخة الهاتف والتطبيق على الويب.

أما من حيث المتطلبات التقنية، فسيحتاج المستخدم إلى ساعة Apple Watch من الطراز Series 4 أو أحدث، مع تشغيل نظام watchOS 10 وما فوق.

خطوة مهمة

رغم أن إطلاق التطبيق قد يبدو مفاجئاً، فإنه ليس مفاجأة بالكامل، إذ سبق لواتساب أن ركّزت هذا العام على نظام أبل، مثل إطلاق نسخة iPad المخصّصة، ما يدلّ على تنامي اهتمامها بتوسعة الوجود داخل منظومة أبل.

ومن جهة المقارنة، فإن منافستها سناب شات كانت قد أطلقت تطبيقاً يظهر على Apple Watch أيضاً، لكن بشكل محدود مقارنة بتطبيق واتساب، بحيث لم يكن بإمكانه عرض الصور أو الوصول الكامل لسجل المحادثات.

ولذا، فإن هذه الخطوة تمثّل دفعة قوية لواتساب نحو تمكين المستخدمين من تجربة مراسلة أكثر استقلالاً عن الهاتف، أي القدرة على استخدام الساعة كجزء فعّال من الاتصال اليومي.

وعلى الرغم من المزايا الكثيرة التي طرحتها واتساب، فإن التطبيق على الساعة لا يزال يفتقر إلى بعض الوظائف المهمة حالياً، مثل القدرة على إجراء مكالمات صوتية أو فيديو، أو إنشاء محادثات جديدة، أو عرض تحديثات الحالةStatus. لذا، فإن المستخدمين الذين يعتمدون كثيراً على هذه المزايا لا يزال يلزمهم استخدام التطبيق على الهاتف أو الويب.