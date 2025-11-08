تكنولوجيا: Spotify يطلق ميزة الإحصائيات الأسبوعية للمستمعين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Spotify اليوم عن إطلاق ميزة الإحصائيات الأسبوعية للاستماع، والتي تتيح للمستخدمين استعراض عاداتهم الموسيقية بطريقة ممتعة وسهلة المشاركة. ووفقًا لبيان الشركة، تهدف هذه الميزة إلى مساعدة المستمعين على استرجاع أسبوعهم الموسيقي في لمحة سريعة ومميزة.

الميزة متاحة لكل من مستخدمي النسخة المجانية ومشتركي Spotify Premium، وتشمل أكثر من 60 سوقًا حول العالم. وتعرض للمستخدم أفضل الفنانين والأغاني خلال الأسابيع الأربعة الماضية، بالإضافة إلى قوائم تشغيل مستوحاة من ذوقه الموسيقي واقتراحات لأغاني جديدة قد تعجبه.

كل أسبوع، يحصل المستخدم على لمحة خاصة تسلط الضوء على ما يجعل استماعه فريدًا، سواء كان ذلك إنجازًا موسيقيًا، أو اكتشافًا جديدًا، أو لحظة مميزة مع فنانه المفضل. وتؤكد Spotify أن الهدف من الميزة هو تشجيع المستخدمين على استكشاف ذوقهم الموسيقي الخاص وربما اكتشاف موسيقى جديدة في الطريق.

يمكن الوصول إلى الإحصائيات بسهولة من خلال الضغط على صورة الملف الشخصي ثم اختيار تبويب “Listening Stats”، حيث تُعرض جميع التفاصيل مثل أكثر الفنانين استماعًا والأغاني المفضلة والرؤى الخاصة بالمستخدم. كما يمكن مشاركة النتائج أو أبرز اللحظات الموسيقية مباشرة عبر خيار Share.

