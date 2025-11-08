تابع الان خبر الرياض تفتتح مدينة ألعاب ترفيهية مستوحاة من فيديوهات “السيد بيست” حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أعلن البلوغر الشهير جيمي دونالدسون المعروف بـ”السيد بيست” (MrBeast) عن افتتاح مدينة ألعاب ترفيهية مستوحاة من فيديوهاته الأسبوع المقبل في الرياض.

وكتب صانع المحتوى في حسابه في منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي: “سيتم الأسبوع المقبل افتتاح مدينة الألعاب الجديدة تماما “بيست لاند”! لقد صممنا ألعابا فريدة مستوحاة من مقاطع الفيديو الخاصة بنا غير متوفرة في أي مكان آخر، وسنقدم أكبر منطقة جوائز في العالم”.

وبحسب موقع المشروع فإنه من المقرر أن ينطلق افتتاح المدينة الترفيهية في 13 نوفمبر الجاري بالعاصمة السعودية الرياض. وعن سبب اختيار هذا الموقع بالذات، أوضح “السيد بيست” أن الرياض تمثل “وسط العالم”، مشيرا إلى أن معظم متابعيه يعيشون خارج الولايات المتحدة، وأنه يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة في الشرق الأوسط.