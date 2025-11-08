قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عدة بلدات ومدن فلسطينية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة بلدات ومدن فلسطينية في الضفة الغربية وسط تعزيزات بآليات عسكرية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة البيرة، وتمركزت في محيط مستشفى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومبنى بلدية البيرة، وتخلل الاقتحام إطلاق جنود الاحتلال أعيرة نارية وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة "كفر عقب" شمال القدس بعدة آليات عسكرية خرجت من حاجز قلنديا العسكري وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت.

وأكدت الأمم المتحدة، أن المستوطنين الإسرائيليين نفذوا ما لا يقل عن 264 هجومًا على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في شهر أكتوبر الماضي، وهو ما يمثل أكبر عدد شهري منذ أن بدأ مسؤولو المنظمة الدولية في تتبع هذه الهجمات في عام 2006 م.

فيما كشفت الأمم المتحدة أيضا أنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر تم إدخال نحو 37 ألف طن من المساعدات إلى قطاع غزة.

وأكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن واحدا من بين كل 5 أطفال في قطاع غزة فاتته اللقاحات الأساسية خلال عامين وذلك جراء الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي.