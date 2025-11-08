اخبار العالم

تهنئة أذربيجان بذكرى يومي النصر والعلم

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أذربيجان، إلهام حيدر علييف، بمناسبتي ذكرى يوم النصر ويوم العلم لبلاده. وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق اطراد التقدم والازدهار. وأشاد بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

من جهته، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير ، برقية تهنئة إلى رئيس أذربيجان للمناسبتين نفسهما، حيث عبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.


