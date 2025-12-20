اخبار العالم

قادة أوروبا يدعمون قراراً دولياً بإنشاء «مجلس سلام وقوة استقرار» في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - بروكسل (الاتحاد)

اعتمد المجلس الأوروبي في ختام قمة رؤساء دول وحكومات دول الاتحاد السبع والعشرين في بروكسل، الاستنتاجات الشاملة المتعلقة بالشرق الأوسط، والدفاع والأمن الأوروبيين والإطار المالي متعدد السنوات والتوسع والإصلاحات والهجرة وبنوداً أخرى.
ورحّبت القمة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، الداعي إلى إنشاء مجلس سلام وقوة استقرار دولية مؤقتة في إطار خطة إنهاء الصراع في غزة.
وأكد القادة الأوروبيون، ضرورة تنفيذ القرار الدولي كاملاً، وضمان استقرار أمني دائم في غزة، مجددين التزام الاتحاد الأوروبي بحل الدولتين وبالقانون الدولي، مع الاستعداد لتعزيز دور بعثات الاتحاد في رفح والأراضي الفلسطينية، والمشاركة في آليات التنسيق المدني والعسكري، والدعوة إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بسرعة ودون عوائق، وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، والسماح بدخول المواد الأساسية، إلى جانب دعم إعادة إعمار غزة، والتعافي الاقتصادي، ودعم السلطة الفلسطينية وبرنامجها الإصلاحي.
وبشأن لبنان، شددوا على خفض التصعيد، ودعم الاستقرار، وإعادة الإعمار، واحتكار الدولة للسلاح ودور «اليونيفيل» وإدانة الهجمات عليها. 

