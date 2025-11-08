والي غرب دارفور يصدر قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الولائية للإستنفار والمقاومة الشعبية

أصدر والي غرب دارفور الجنرال بحر الدين ادم كرامة قرار بأعادة تشكيل اللجنة الولائية للاستنفارو المقاومة الشعبية تحت إشرافه ورئاسة اللواء (م) عبدالمجيد يحي عثمان محمد . نص القرار : عمـلاً بأحكام المـادة (٩) الفقرة (١/أ) من قانون تتظيم الحكم اللامركـزي لسنة ٢٠۲۰م وإستناداً على المواد (۸) و(۹) من لائحة الاستنفار والمقاومة الشعبية لسنة ٢٠٢٤مـ _اصدر الجنرال بحر الدين ادم كرامة والي ولاية غرب دارفور القرار الآتي نصه: اسم القرار وبدء العمل به يسمی هذا القرار (قرار الوالي بإعادة تشكيل اللجنة الولائية للإستنفار و المقاومة الشعبية بولاية غرب دارفور) ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. نص القرار : ۱/ تعاد تشكيل اللجنة الولائية للاستنفار والمقاومة الشعبية بولاية غرب دارفور لتكون على النحو لتالي: ١/ السيد والي ولاية غرب دارفور _ مشرفاً ٢/ السيد/ اللواء (م)عبدالمجيد يحي عثمان محمد _رئيساً ٣/ السيد اللواء شرطة (م)اسماعيل محمود عبدالله قمر _ رئيساً مناوباً ٤/ السيد العقيد (م) التجاني عبدالله إدريس محمد _ مقرراً ٥/ السيد الطاهر عبدالرحمن بحرالدين _ رئيس لجنة الإسناد المدني _ عضواً ٦/ السيد دكتور هشام نورين محمد نور _رئيس لجنة الإتصال والتسيق _عضواً ٧/ السيد/الدكتور عبدالغني عبدالكريم ابكر عشر _ رئيس اللجنة المالية _ عضواً ٨/ السيد عبدالخالق إبراهيم مطر _ رئيس لجنة الشؤون القانونية _ عضواً ٩/ السيد عبدالباقي موسى الطاهر _ رئيس لجنة المعسكرات والتدريب _ عضواً ١٠/ السيد الدكتور محمد يوسف إبراهيم _ رئيس لجنة الإعلام والتعبئة العامة _ عضواً ١۱/ السيد تاج الدين آدم أرباب آدم _ رئيس لجنة التسليح_ عضواً ۱٢/السيد آدم الدوم عبدالله عثمان _ رئيس لجنة محلية سربا _ عضواً ۱۳/ السيد الطيب زكريا عبدالرحمن _ رئيس لجنة محلية الجنينة _عضواً ١٤/ السيد محمد الحافظ أدم حارن _رئيس لجنة محلية كلبس _ عضواً ١٥/ السيدة دار السلام عيسى محمد صالح _ رئيس لجنة المرأة _ عضواً ١٦/ السيد محمد عبدالله أرباب _ رئيس لجنة محلية بيضة _ عضواً ۱۷/ السيد فائز عبدالله نورالدين _ رئيس لجنة محلية هبيلا _ عضواً ١۸/ السيد يحي محمد احمد درب _ رئيس لجنة محلية فوربرنقا __ عضواً ۱۹/ السيد الطاهر أحمد محمود _ رئيس لجنة محلية كرينك _ عضواً ۲٠/ السيد أبوبكر سليمان حماد إيراهيم _ رئيس لجنة محلية جبل مون _ عضواً ٢/ مهام واختصاصات اللجنة الولائية: تكون للجنة المهام والاختصاصات التالية: ١/ تخطيط وتنفيذ التعبئة العامة والاستنفار بالتنسيق مع لجنة أمن الولاية. ٢/ تتظيم وترتيب المقاومة الشعبية بالولاية. ٣/ تسليح المستنفرين تحت إشراف القيادة العسكرية بالولاية ٤/ حصر وتسجيل المستنفرين وتصنيفهم وتنسيبهم للوحدات العسكرية أو المدينة. ٥/ الاستفادة من طاقات الشباب وكفاءات المستنفرين وتوظيفها لخدمة الوطن سلماً وحرباً. ٦/ اتخاذ الإجراءات اللازمة لرعاية اسر الشهداء وعلاج المصابين، وخلافة أسر المقائلين والمفقودين الولاية. ٧/ تنمية الشعور الوطني والحس الأمني لدى المواطنين. ٨/ العمل على إعلاء القيم الوطنية والإنسانية. التنفيذ: على كافة الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار. صدر تحت توقيع الجنرال بحرالدين آدم كرامة والي ولايـة غـرب دارفــور سونا

كانت هذه تفاصيل خبر والي غرب دارفور يصدر قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الولائية للإستنفار والمقاومة الشعبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.