يار الله يوجّه بمنع ممارسة ضغوط على المنتسبين خلال الاقتراع الخاص

بغداد - ياسين صفوان - وقال يار الله في كلمة له، "ممنوع ممارسة أي ضغوط على المنتسبين أو التثقيف لصالح أي جهة سياسية".

وأضاف "لا يسمح بسحب الهوية او بطاقة الناخب ويجب السماح للناخب بانتخاب ما يريد"، مشددا بالقول "لا ندعم اي جهة كانت في الانتخابات".

وأعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم السبت، أن مليونا و300 ألف من عناصر أجهزة الأمن، وأكثر من 26 ألف نازح سيدلون بأصواتهم في التصويت الخاص الذي ينطلق صباح غد الأحد.

