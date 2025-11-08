أسرار ستفتح عليك أبواب البركة في العمل

كثيرون يظنون أن نجاحهم ثمرة اجتهادهم وحدهم، وأن كل ما وصلوا إليه جاء نتيجة تعبهم وساعات عملهم الطويلة. لكن الحقيقة الأعمق تقول إن الاجتهاد وحده لا يكفي. فهناك خيط خفي من البركة، إن وُجد زاد الجهد قيمة، وإن غاب ضاع التعب في زحام الأيام. البركة لا تهبط صدفة، بل تبدأ من الداخل… من البيت، من القلب، من النية، من العلاقة الصافية مع من حولنا. بركة العمل لا تأتي من المكتب ولا من الاجتماعات، بل من دعوة أمّ راضية، وابتسامة أبّ فخور، ودعاء زوج او زوجة، ورضا أبناء يشعرون بحبّك واهتمامك رغم انشغالك.

فحين يكون الداخل مستقيمًا، يفيض الخارج نورًا وتوفيقًا. والبركة ليست في الإنجاز فقط، بل في التقرب إلى الله، والصدق في النية، والإخلاص في العمل. هي في الوقت الذي يكفي، وفي الجهد الذي يُثمر، وفي العمل الذي يُراد به وجه الله. فالله لا يبارك في عملٍ لم يُرد به وجهه، مهما عَظُم في أعين الناس. أما العمل الذي يبدأ بنية طيبة، فهو وإن بدا صغيرًا، يُثمر بركة تتجاوز التوقعات. قد تبذل الكثير من الجهد، وتجد أن النتائج لا توازي ما قدّمت، لأنك فقدت البركة في الطريق. وقد تعمل بهدوء وصدق وتجد أن الله يسخّر لك الأسباب ويقرّب إليك الفرص، لأنك بدأت من المكان الصحيح — من الداخل. فكل توفيق حقيقي يبدأ من نية طيبة، ومن قلبٍ لا يحمل إلا الامتنان لمن حوله.

العمل المتقن ليس في المهارة وحدها، بل في النية التي تُحرّكه. والنجاح ليس في المال ولا المناصب، بل في البركة التي تمنح لأعمالنا معنى ودوامًا. فبركة اليوم تبدأ من رضا الوالدين، وبركة الطريق تبدأ من حسن النية، وبركة العمل تبدأ من الصدق مع النفس قبل السعي وراء النتائج. وأخيرًا، فلنتذكر دائمًا أن كل جهد بلا بركة هو جهد ناقص، وكل تعب بلا رضا هو طريق طويل بلا ثمرة. فلنبدأ من الداخل؛ من إصلاح علاقتنا بأهلنا، وبأنفسنا، وبربّنا. فحين تكون القلوب مطمئنة والبيوت راضية، تتفتح أبواب الرزق والتوفيق بلا استئذان. البركة لا تُرى… لكنها تُشعرك أن القليل يكفي، وأن الجهد يؤتي ثماره، وأن الحياة تبتسم لك من حيث لا تحتسب.

سلوى حسين الباكر – الشرق القطرية

