تعز: غريبة تخطف طفل من يد والدته ويتم ضبطها في الحمام

يزيد بن سلمان - شبوة -
شهد مستشفى السويدي بالمنطقة الرابعة في مدينة تعز، واقعة مثيرة انتهت بإحباط محاولة اختطاف طفل بفضل اليقظة والجهود السريعة التي بذلها أمن المستشفى.
وتفيد المصادر أن المتهمة اتي كانت متواجدة في المستشفى استغلت انشغال والدة الطفل بمتابعة نتائج فحوصاته الطبية في قسم الفحوصات، وقامت باستدراج الطفل بحيلة نحو دورات المياه واختفت به عن الأنظار.
وفور اكتشاف الأم اختفاء طفلها وإبلاغ أمن المستشفى، بادر الأمن على الفور إلى إغلاق جميع بوابات المستشفى وتشديد إجراءات التفتيش.
وبحسب المصادر، استمرت عمليات البحث المكثفة لأكثر من ثلاث ساعات (من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الثانية ظهراً). تم العثور على الطفل في نهاية المطاف داخل إحدى دورات المياه في المستشفى برفقة المتهمة.
وحاولت المرأة المشتبه بها تبرير فعلتها بالادعاء بأنها "أخذت الطفل ليرشدها إلى دورة المياه". إلا أن أمن المستشفى لم يقتنع بالرواية، وتم إحالة المرأة إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات ومعرفة الدوافع الحقيقية وراء محاولة الاختطاف.
