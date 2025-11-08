اخبار اليمن

تحديث.. اخر اسعار المواشي في عدن

تحديث.. اخر اسعار المواشي في عدن

يزيد بن سلمان - شبوة - اسعار المواشي المحلية في سوق المواشي بدار سعد _ م/ عدن، ليوم السبت، الموافق 8 نوفمبر 2025م

 

الماعز. 

 

 

 

من 7 _ 9 كيلو ضد

 

90000 _ 150000

 

من 10 _ 15 كيلو

 

160000 _ 230000

 

الاغنام الضان ( الكباش)

 

من 7 _ 9 كيلو

 

80000 _ 130000

 

من 10 _ 15 كيلو

 

150000 _ 230000

 

الابقار

 

الرضيع 

 

من 25 _ 40 كيلو

 

400000_ 650000

 

العجول 

 

من 70 _ 100 كيلو

 

900000 _ 1150000

 

الثيران 

 

من 120 _ 200 كيلو

 

1300000_ 1750000

 

الابل ( الجمال ) 

 

الرضيع( قعدان) 

 

من 30 _ 50 كيلو

 

400000 _ 670000

 

الابل الكبير 

 

من 200 كيلو وما فوق

 

800000 _ 1100000

 

الدواجن 

 

من 800 جرام _ 1000 جرام

 

6000

 

من 1300 جرام _ 1500 جرام

 

7000

 

البيض كرتون 12 طبق

 

الاعلاف

 

الحزمه الاخضر

 

300 _ 350

 

الحزمه اليابس

 

400_ 450

 

اعلاف مطحون للكيلو جرام

 

600 _ 700

