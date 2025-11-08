شكرا لبحثكم عن خبر تحديث.. اخر اسعار المواشي في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اسعار المواشي المحلية في سوق المواشي بدار سعد _ م/ عدن، ليوم السبت، الموافق 8 نوفمبر 2025م الماعز. من 7 _ 9 كيلو ضد 90000 _ 150000 من 10 _ 15 كيلو 160000 _ 230000 الاغنام الضان ( الكباش) من 7 _ 9 كيلو 80000 _ 130000 من 10 _ 15 كيلو 150000 _ 230000 الابقار الرضيع من 25 _ 40 كيلو 400000_ 650000 العجول من 70 _ 100 كيلو 900000 _ 1150000 الثيران من 120 _ 200 كيلو 1300000_ 1750000 الابل ( الجمال ) الرضيع( قعدان) من 30 _ 50 كيلو 400000 _ 670000 الابل الكبير من 200 كيلو وما فوق 800000 _ 1100000 الدواجن من 800 جرام _ 1000 جرام 6000 من 1300 جرام _ 1500 جرام 7000 البيض كرتون 12 طبق الاعلاف الحزمه الاخضر 300 _ 350 الحزمه اليابس 400_ 450 اعلاف مطحون للكيلو جرام 600 _ 700 ا

كانت هذه تفاصيل خبر تحديث.. اخر اسعار المواشي في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.