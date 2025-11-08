شكرا لبحثكم عن خبر تحديث.. اخر اسعار المواشي في عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - اسعار المواشي المحلية في سوق المواشي بدار سعد _ م/ عدن، ليوم السبت، الموافق 8 نوفمبر 2025م
الماعز.
من 7 _ 9 كيلو ضد
90000 _ 150000
من 10 _ 15 كيلو
160000 _ 230000
الاغنام الضان ( الكباش)
من 7 _ 9 كيلو
80000 _ 130000
من 10 _ 15 كيلو
150000 _ 230000
الابقار
الرضيع
من 25 _ 40 كيلو
400000_ 650000
العجول
من 70 _ 100 كيلو
900000 _ 1150000
الثيران
من 120 _ 200 كيلو
1300000_ 1750000
الابل ( الجمال )
الرضيع( قعدان)
من 30 _ 50 كيلو
400000 _ 670000
الابل الكبير
من 200 كيلو وما فوق
800000 _ 1100000
الدواجن
من 800 جرام _ 1000 جرام
6000
من 1300 جرام _ 1500 جرام
7000
البيض كرتون 12 طبق
الاعلاف
الحزمه الاخضر
300 _ 350
الحزمه اليابس
400_ 450
اعلاف مطحون للكيلو جرام
600 _ 700
ا
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث.. اخر اسعار المواشي في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.