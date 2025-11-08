أن بي ايه: يانيس وميلووكي ينزلان شيكاغو عن صدارة الشرقية

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : استهل ميلووكي باكس حملة الدفاع عن لقب كأس الدوري الأميركي لكرة السلة (أن بي ايه كاب) بفوز كبير على متصدر المنطقة الشرقية شيكاغو بولز 126 110، بفضل تألق نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي سجل 41 نقطة الجمعة.

أضاف أنتيتوكونمبو، المتوج مرتين بجائزة أفضل لاعب في الدوري، 15 متابعة و9 تمريرات حاسمة وسرقتين للكرة بالإضافة إلى صدتين (بلوك شوت)، وسجل 19 نقطة في الربع الأخير ليقود فريقه إلى حسم اللقاء أمام ضيفه.

وجاء هذا الأداء القوي الجديد للنجم اليوناني، الذي دخل المباراة بمعدل تسجيل بلغ 32.3 نقطة في المباراة الواحدة، ليوقف سلسلة من هزيمتين لميلووكي.

في المقابل، تصدر الليتواني ماتاس بوزيليس قائمة مسجلي بولز بـ20 نقطة، فيما سجل الأسترالي جوش غيدي، الذي حقق تريبل دابل في آخر مباراتين، 16 نقطة و7 متابعات و14 تمريرة حاسمة.

لكن بولز فقد صدارة المنطقة الشرقية لصالح ديترويت بيستونز، الذي تغلب على بروكلين نتس 125 107، محققا فوزه الخامس تواليا بفضل 34 نقطة من كايد كانينغهام.

وشهد يوم الجمعة الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في البطولة المستحدثة داخل الموسم، والتي تُقام بنسختها الثالثة هذا العام.

ووزّعت الفرق الثلاثون على ست مجموعات تضم كل منها خمسة، لخوض مباريات بنظام الدوري، تُحتسب أيضا ضمن نتائج الموسم المنتظم.