شكرا لبحثكم عن خبر حقيقة مصرع العاطفي والحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عبدالكريم الحوثي يدخل في حالة موت سريري .. والعاطفي يخضع لعملية جراحية جديدة عقب إصابته البالغة

السبت 8 نوفمبر 2025 12:04 مـ18 جمادى أول 1447هـ

محمد العاطفي وعبدالكريم الحوثيمحمد العاطفي وعبدالكريم الحوثي

المشهد اليمني - متابعات خاصة

كشفت مصادر مطلعة، عن مصير وزيري دفاع وداخلية المليشيات الحوثية، اللذان تواريا عن الأنظار، منذ أواخر أغسطس الماضي.

وقالت المصادر، إن القيادي الإرهابي عبدالكريم الحوثي، وزير داخلية الانقلاب، دخل في مرحلة موت سريري، فيما خضع وزير دفاع المليشيات "محمد العاطفي" لعملية جراحية جديدة بسبب إصابته في غارة جوية إسرائيلية، استهدفت اجتماعاً لحكومة المتمردين أواخر أغسطس الماضي.

وكانت تلك الغارة الإسرائيلية قد أدت إلى مقتل رئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي ومعظم وزرائه، في ضربة وصفت بأنها الأعنف التي تلقتها الجماعة منذ 11 عاماً.

ويُعد عبدالكريم الحوثي، عم زعيم المليشيات، عبدالملك الحوثي، وأحد أبرز أركان الجماعة، ويشرف على الأجهزة الداخلية وشبكة الاستخبارات الموازية، ويُنظر إليه كمدير مالي وتنفيذي للإرادة المطلقة لزعيم المتمردين. ويمثل مقتله، "أكبر خسارة داخلية للمليشيات" منذ مقتل مؤسسها حسين الحوثي عام 2004.

وتأتي هذه الأنباء بعد أشهر من الخسائر المتتالية التي مني بها الجناح العسكري للجماعة، والتي كشفت عنها المليشيات بإعلان مقتل رئيس أركانها محمد الغماري في منتصف أكتوبر.

ورجحت مصادر دبلوماسية أن عدداً من القيادات المصابة في الهجوم نُقلوا في وقت سابق إلى الأردن مقابل الإفراج عن نائبة مدير مكتب منظمة اليونيسف في اليمن، لانا شكري كتاو، في صفقة غير معلنة أثارت استياء الحكومة اليمنية المدعومة دولياً.

وعقب الغارة الشهيرة، نفذت الجماعة حملة اعتقالات واسعة طالت موظفين في منظمات إنسانية، وتربويين وأكاديميين.