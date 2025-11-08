ملاكم مصري يهاجم أسرة في منطقة الشيخ زايد

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تنظر محكمة جنح الجيزة في مصر قضية ملاكم يواجه اتهامات بالاعتداء على أسرة أمام ناد شهير في مدينة أكتوبر. تم إحالة المتهم إلى المحكمة من قبل المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، المستشار مصطفى بركات. وقد وجهت النيابة، برئاسة المستشار أحمد أسامة، تهمة الضرب للمتهم التي تسببت في إصابة المجني عليه بإصابات في منطقة الوجه.

تأتي هذه القضية بعد اكتمال تحقيقات النيابة في حادثة أخرى تتعلق بدهس رجل أعمال لطالب ووالده وابن عمته أمام نادي بيفرلي هيلز في الشيخ زايد. وقد قررت النيابة إحالة الرجل إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بينما تم إحالة ابنه إلى محكمة الجنح بتهمة الضرب.

انتهت النيابة من تحقيقاتها التي شملت مراجعة لقطات كاميرات المراقبة التي رصدت لحظة دهس المتهم للمجني عليهم، مما تسبب في إصابتهم بكسور وجروح متنوعة في أنحاء الجسم.