الأمم المتحدة تدخل نحو 37 ألف طن من المساعدات إلى قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تم دخول 37 ألف طن من المساعدات إلى قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار

خبر حصري: وفقًا لنائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، تم دخول نحو 37 ألف طن من المساعدات إلى قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر. ورغم التقدم الذي تم تحقيقه في هذا المجال، إلا أن عملية إزالة العقبات ما زالت تتم ببطء، وفقًا لما أكده حق.

احتياجات عاجلة للسكان رغم تقدم إيصال المساعدات

من جانبه، أشار حق إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يواجه تحديات كبيرة في تلبية الاحتياجات العاجلة للسكان في غزة، حيث لا تزال هناك حاجة ماسة لإزالة العقبات التي تعترض عملية تقديم المساعدات بشكل كامل.

توزيع المساعدات الإنسانية وتحديات الدخول

وأوضح حق أنه منذ وقف إطلاق النار وحتى الاثنين الماضي، تم جمع أكثر من 37 ألف طن من المساعدات عند معابر غزة، وتتضمن هذه المساعدات بشكل رئيسي مواد غذائية. ومع ذلك، لا تزال عملية دخول المساعدات محصورة في نقطتي عبور فقط، مما يعرقل جهود توزيعها بشكل كامل. وبالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الصعوبات التي يواجهها موظفو المنظمات غير الحكومية في الدخول إلى القطاع.

وفي الختام، يظل التحدي الأكبر أمام الجهات المعنية هو تحقيق التوزيع العادل والفعال للمساعدات الإنسانية في غزة، وتذليل جميع العقبات التي تعترض هذه العملية لضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين في أمس الحاجة إليها.