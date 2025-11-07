أهمية التعاون المشترك في تحقيق رؤية 2030 لريادة الأعمال تؤكدها فهد بن منصور

عدن - ياسمين عبدالعظيم - رئيس جمعية رؤية الريادة: رؤية المملكة 2030 أصبحت واقعًا ملموسًا

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن منصور، رئيس مجلس إدارة جمعية رؤية الريادة، خلال مشاركته في فعاليات ملتقى بيبان 2025، أن رؤية المملكة 2030 بدأت كحلم وطموح كبير وأصبحت اليوم واقعًا ملموسًا يفخر به الجميع. وأشار إلى أن سمو ولي العهد -حفظه الله- هو المحفز الأكبر وراء هذا الطموح.

تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في ريادة الأعمال

وأشار سموه إلى أهمية العمل المشترك لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في ريادة الأعمال، التي تعد أهم العوامل الرئيسية لنضوج منظومة ريادة الأعمال الوطنية. وأوضح أن جمعية رؤية الريادة تهدف إلى تطوير البيئة الريادية بالتعاون مع شركائها.

التعاون لتعظيم الأثر وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي

وبيّن سمو الأمير فهد بن منصور بن ناصر أن جمعية رؤية الريادة تعمل على خطة استراتيجية للسنوات الخمس القادمة تركز على تفعيل وتطوير العمل والبدء بالاتجاه نحو تنمية الريادة المجتمعية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، لتصبح المملكة محور العالم في الريادة المجتمعية.

جمعية رؤية الريادة تعزز بيئة الأعمال وتوليد الأثر الإيجابي

وأكد سمو الأمير على أهمية المبادرات والبرامج الداعمة التي نُفّذت بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، بهدف توليد أثر إيجابي يربط المملكة بالعالم من خلال مبادرات ومشروعات نوعية تُسهم في تعزيز نضج المنظومة الريادية وتطوير بيئة الأعمال.