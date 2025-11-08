انطلاق تصفيات مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

في أجواء إيمانية تزدان بروح التنافس القرآني، تنطلق التصفيات النهائية لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في دورتها الـ26، والتي تنظمها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بمشاركة 11 متسابقاً من داخل الدولة ضمن فعاليات اليوم الأول لفئة الذكور في مبنى الجائزة.

وتستمر التصفيات لمدة خمسة أيام في مختلف فروع الحفظ التي تشمل حفظ «30 جزءاً، 20 جزءاً، 10 أجزاء، 5 أجزاء، 3 أجزاء، وجزء عمّ»، بمشاركة متسابقين من الإمارات ومصر وإيران وموريتانيا وبنغلاديش من المقيمين في دولة الإمارات، مما يعكس المكانة المحلية للمسابقة ودورها في تحفيز حفظة كتاب الله، وإبراز المواهب القرآنية المتميزة في دولة الإمارات.

وسيتنافس المشاركون في مختلف فروع الحفظ، بإشراف لجنة تحكيم متخصصة تضم نخبة من المحكمين، برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله محمد الأنصاري، وعضوية كل من فضيلة الشيخ الدكتور مانع النهدي، وفضيلة الشيخ أحمد موسى، ومن بين المشاركين في اليوم الأول: آرين علي تاج الديني (إيران)، نصر عبدالمجيد متولي عامر (مصر)، إطول عمرو حمادي (موريتانيا)، راشد علي عمر عبدالله سالم (الإمارات)، علي صالح الحضرمي (الإمارات)، عبدالرحمن صابر عبدالشفيع محمد أبو عز (مصر)، منصور سالم الكعبي (الإمارات)، عمر بدر المرزوقي (الإمارات)، محمد أحمد القصيدي الشحي (الإمارات)، عسكر محمد الكربي (الإمارات)، وعلي جابر الريسي (الإمارات).

وأكدت الجائزة أن المسابقة تمثل إحدى أهم مبادراتها السنوية في خدمة القرآن الكريم وترسيخ الهوية الدينية الأصيلة، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في رعاية القرآن الكريم وأهله، وإعداد جيل قارئ حافظ متخلق بآداب القرآن. وستتواصل فعاليات التصفيات خلال الأيام المقبلة بمشاركة متسابقين من مختلف الجنسيات، في مشهد يعكس رسالة دولة الإمارات في احتضان القيم القرآنية، وترسيخ مبادئ التسامح والاعتدال بين الشعوب.