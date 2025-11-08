ترامب يتوقع نشر «قوة الاستقرار الدولية» في غزة قريباً

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة، واشنطن (الاتحاد)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن قوة الاستقرار الدولية الخاصة بقطاع غزة ستنشر على الأرض «قريباً جداً»، معتبراً أن الوضع في القطاع «يسير على ما يرام».

وذكر ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض: «قريباً جداً ستكون القوة الدولية على الأرض في غزة»، مشيراً إلى أن «الجميع يريد رؤية السلام يتحقق في الشرق الأوسط».

واعتبر أن «السلام في غزة يستند على أساس قوي»، مضيفاً أن «حركة حماس تعتبر جزءاً صغيراً جداً عما نتحدث عنه».

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، للصحفيين، إن «الدول المتطوعة للمشاركة في قوة الاستقرار في غزة تحتاج إلى تفويض أممي»، مؤكداً أن الإدارة الأميركية أحرزت تقدماً في هذا الشأن.

وأضاف روبيو: أن «العمل جار حالياً في الأمم المتحدة للتوصل إلى قرار يؤسس إطاراً دولياً يمكن هذه الدول لتكون جزءاً من القوة الدولية».

وفي السياق، أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس، ضرورة أن تحترم أي قوة دولية تعمل في قطاع غزة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وشدد المتحدث الرسمي باسم المفوضية، ثمين الخيطان، خلال إحاطة إعلامية في جنيف، على ضرورة أن يكون الشعب الفلسطيني جزءاً من أي عملية تتعلق بمستقبل غزة أو الأراضي الفلسطينية المحتلة بكاملها، إلى جانب ضرورة احترام حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وأضاف: أن حماية حقوق الفلسطينيين في غزة لا تتغير سواء تم الإعلان عن إيقاف إطلاق النار أم لم يتم.

وفي حديثه عن التطورات في الضفة الغربية، كشف الخيطان عن توثيق المفوضية قتل القوات الإسرائيلية والمستوطنين 1010 فلسطينيين في الضفة بما في ذلك القدس الشرقية، بينهم 215 طفلاً، وذلك في الفترة الممتدة من السابع من أكتوبر 2023 وحتى الخامس من نوفمبر الجاري.

وأكد تزايد هجمات المستوطنين خاصة في موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية لتصل إلى 757 هجوماً في النصف الأول من السنة الحالية أي بزيادة 13 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وشدد على ضرورة إيقاف هذه الاعتداءات فوراً ومساءلة المستوطنين وأفراد القوات الإسرائيلية المشاركين فيها.

وذكر الخيطان بقرار محكمة العدل الدولية الذي أكد ضرورة إنهاء الوجود غير القانوني للاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة واحترام حقوق الفلسطينيين.

بدوره، حذر المتحدث بالنيابة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» ريكاردو بيريس، من خطورة أن «تتحول الضفة العربية إلى خلفية صامتة للأحداث»، معلناً عن توثيق مقتل 47 طفلاً خلال هذه السنة في الضفة بما في ذلك القدس الشرقية.

وأكد بيريس مقتل العديد من الأطفال في قطاع غزة خلال 24 ساعة فقط، مشدداً على ضرورة احترام اتفاق إيقاف إطلاق النار الذي وصفه بـ«الهش» في ظل تواصل انتهاكه خلال الأسبوعين الماضيين.

كما شدد على ضرورة احترام القانون الدولي والحماية الدائمة للأطفال والمدنيين والبنية التحتية التي يعتمدون عليها.