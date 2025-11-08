واشنطن تُعلن رسميا انضمام دولة جديدة لاتفاقيات التطبيع مع إسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الليلة، عن انضمام دولة كازاخستان إلى "اتفاقيات أبراهام" المبرمة مع إسرائيل.

وقال ترامب في تصريحات له، أن "كازاخستان أول دولة في ولايتي الثانية تنضم إلى ’اتفاقيات أبراهام’، وهي الأولى من بين العديد من الدول"، مضيفا أن "المزيد من الدول تتجه نحو السلام والازدهار من خلال ’اتفاقيات أبراهام’".

وأضاف "أجريت مكالمة رائعة مع (رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين) نتنياهو ورئيس كازاخستان، وسنعلن قريبا عن حفل توقيع رسمي، وهناك العديد من الدول الأخرى التي تسعى إلى الانضمام لنادي القوة هذا".

اقرأ أيضا/ مسؤول أميركي: عرقلة مشروع القرار بشأن غـزة تعني عودة السكان إلى الجحيم!

ورأت كازاخستان الخميس، أن من "الطبيعي والمنطقي" أن تنضم إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، وقالت الحكومة في بيان، إن "انضمامنا المتوقع إلى الاتفاقات الإبراهيمية يمثل استمرارا طبيعيا ومنطقيا لمسار السياسة الخارجية الكازاخستانية القائم على الحوار والاحترام المتبادل والاستقرار الإقليمي".

يُشار إلى أن انضمام كازاخستان لاتفاقيات التطبيع يعد خطوة رمزية إلى حد كبير لأن الجمهورية الواقعة في آسيا الوسطى تربطها أصلا علاقات دبلوماسية مع تل أبيب ولديها سفارة فيها.

المصدر : عرب 48