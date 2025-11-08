تعاون بين وزارة الداخلية السودانية ونظيرتها الصينية فى مجال التدريب ورفع القدرات و تأهيل مركز الأدلة الجنائية

على هامش مشاركته فى أعمال مؤتمر الحوار الوزارى الثانى بين الصين ودول الإيابكو لوزراء الداخلية المنعقد بدولة رواندا إلتقى الفريق شرطة حقوقى/ بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية بنائب وزير الداخلية و الأمن الصينى وتطرق اللقاء الى العلاقات الممتدة التى تجمع بين الشعبين فى كافة المجالات خاصة وأن دولة الصين ظلت داعمة ومساندة لقضايا السودان. نائب وزير الأمن الصينى تلقى تنويرا مفصلا من وزير الداخلية عن جهود الدولة فى إعادة الإعمار بعد الحرب التى شنتها المليشيا المتمردة بجانب الجهود التى ظلت تضطلع بها وزارة الداخلية فى تعمير منشآت ومقار الوزارة التى تعرضت الى تدمير ممنهج بواسطة المليشيا المتمردة وبصفة خاصة مركز التميز الإقليمى للأدلة الجنائية والذى ظل يقدم خدماتة التدريبية لمنسوبى دول أفريقيا والإيابكو فى مجال كشف ومنع الجريمة نائب وزير الداخلية والأمن الصينى أشاد بجهود وزارة الداخلية فى بسط الأمن والإستقرار بالبلاد ، مؤكدا دعم بلاده لجهود الوزارة فى إعادة تأهيل مركز التميز الاقليمى ليباشر مهامه التدريبية بجانب دعم خطط وزارة الداخلية فى مجال التأهيل ورفع القدرات عبر تدريب تخصصي بهدف رفع قدراتهم المهنية كما قدم نائب وزير الامن الصينى الدعوة لوزير الداخلية لزيارة دولة الصين للوقوف على احتياجات الوزارة التى يمكن تقديمها عبر دولة الصين. المكتب الصحفي للشرطة

