بالثلاثة.. النصر يهزم نيوم في الجولة الثامنة من دوري روشن

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فريق النصر يواصل انتصاراته في دوري روشن السعودي

في أحدث تطورات دوري روشن السعودي، تمكن فريق النصر من تحقيق انتصاره الثامن على التوالي بعد أن تغلب على فريق نيوم بنتيجة 3-1. المباراة التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك خالد بتبوك شهدت تألق اللاعبين وتسجيل ثلاثة أهداف للنصر، من بينهم البرازيلي إنجيلو غابرييل والبرتغالي وجواو فيليكس. بينما أحرز أحمد عبده هدف نيوم الوحيد.

بهذا الانتصار، رفع النصر رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الجدول. بينما تجمد رصيد فريق نيوم عند 13 نقطة في المركز السابع.

كانت هذه النتيجة مفاجئة للكثيرين، حيث استمرت هيمنة فريق النصر على الدوري وتألق لاعبيه في كل مباراة يشاركون فيها. نترقب المزيد من الإثارة والتشويق في المباريات القادمة لهذا الفريق المميز.

