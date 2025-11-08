الفيصل يتولى رئاسة اتحاد اللجان الأولمبية العربية لفترة تمتد حتى عام 2029

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عبدالعزيز بن تركي الفيصل يفوز برئاسة اتحاد اللجان الأولمبية العربية

في اجتماعها الثالث والعشرين، انتخبت الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا للدورة الانتخابية الجديدة للفترة 2025-2029. وتم انتخاب محمد بن يوسف المانع نائبًا للرئيس عن قارة آسيا، ومحرز بن الطيب بوصيان نائبًا للرئيس عن قارة أفريقيا.

في كلمته خلال افتتاح الاجتماع، شكر عبدالعزيز بن تركي الفيصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دعمهما للرياضة والشباب العربي. كما أعرب عن تضامنه مع الرياضيين الفلسطينيين ودعمه الكامل لهم في مواجهة التحديات.

مقالات ذات صلة

تم تعيين أعضاء المكتب التنفيذي بوجود صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائبًا للرئيس، والشيخة حصة بنت خالد آل خليفة نائبة للرئيس عن العنصر النسائي، بالإضافة إلى أعضاء آخرين.

ووافقت الجمعية على طلب مملكة البحرين لاستضافة دورة الألعاب الرياضية العربية الثامنة عشرة عام 2027، بينما ستكون الدورة التاسعة عشرة في المملكة العربية السعودية عام 2031.

كما صادقت الجمعية على القوائم المالية ومراجعة تقرير السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2024.