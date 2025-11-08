تحت رعاية محمد بن راشد.. دبي تستضيف «آيكوم دبي 2025» 11 نوفمبر الجاري

ابوظبي - سيف اليزيد - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تستعد اللجنة التنظيمية لمؤتمر «آيكوم دبي 2025» لاستضافة المؤتمر العام السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم دبي 2025»، أكبر تجمع عالمي للمتخصصين في قطاع المتاحف، والذي ينعقد في دبي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، خلال الفترة من 11 وحتى 17 نوفمبر الجاري، تحت شعار «مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغيير»، وذلك بحضور أكثر من 4500 مشارك من خبراء المتاحف وقادة الثقافة والفكر من مختلف أنحاء العالم.

وتستهل سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أعمال المؤتمر الدولي بكلمة رئيسية تمهد لأسبوع من الحوارات البنّاءة، حيث يبحث المؤتمر سُبل تمكين المتاحف من مواكبة التحوّلات المتسارعة في المجتمعات المعاصرة والتصدي لتحدياتها، مؤكداً الدور المحوري للمتاحف في صون الذاكرة الجماعية وتعزيز أثرها الثقافي والتنموي.

وسيشهد الحدث العالمي تقديم كلمات رئيسية لمجموعة من كبار المسؤولين إلى جانب شخصيات ثقافية وخبراء ومتخصصين في القطاع، ومن أبرزهم معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ومعالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، ومعالي راكان الطوق، مساعد وزير الثقافة في المملكة العربية السعودية، وكريستا بيكات، مديرة قسم الثقافة وحالات الطوارئ، قطاع الثقافة -اليونسكو، والنحات والفنان الغاني المشهور عالمياً إل أناتسوي، والمهندسة المعمارية سمية فالي، رئيسة «استوديو كاونترسبيس» للأبحاث في جنوب أفريقيا، وكاميني ساوني، المدير المؤسس لمتحف التصوير الفوتوغرافي في بنغالورو.

وسيتضمن الحدث العالمي تنظيم سلسلة من الجلسات النقاشية والحوارية وورش العمل التفاعلية التي تستعرض العديد من الأفكار التي تبرز دور الشباب في تشكيل ملامح مستقبل القطاع، وتسلط الضوء على مساهمة المتاحف في حفظ وصون التراث غير المادي، وقدرتها على تبنّي التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة.

يُعد المجلس الدولي للمتاحف «آيكوم» منظمة عالمية رائدة متخصصة في مجال تطوير المتاحف والحفاظ عليها وعلى العاملين فيها.

تأسس المجلس في عام 1946، ويعمل كمنصة لمجتمع المتاحف الدولي، وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة عبر القارات. ويضم «آيكوم» أكثر من 60 ألف عضو في 139 دولة، ويوحد بين المتخصصين في جميع مجالات العمل المتحفي، بما في ذلك أمناء المتاحف، وأخصائيو الترميم، والمعلمون، والباحثون، ومديرو المتاحف، وتتيح شبكة «آيكوم» الواسعة تعزيز دور المتاحف في التنمية المجتمعية، والاستدامة، والحفاظ على التراث الثقافي، وهي تستند في ذلك إلى إيمانها بأهمية دور المتاحف في تشكيل عالم أفضل وأكثر شمولية.

يُعقد المؤتمر بالشراكة مع عدد من الجهات الوطنية المهمة، بما في ذلك شركة «دو»، ومدينة إكسبو دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ومؤسسة دبي للإعلام، و«فعاليات دبي للأعمال» التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إلى جانب مطارات دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي، وشرطة دبي.