جائزة ساو باولو الكبرى: نوريس يحرز سباق السبرينت وخروج بياستري

الرياص - اسماء السيد - ساو باولو : عزز البريطاني لاندو نوريس فرص إحرازه بطولة العالم لسيارات الفورمولا واحد للمرة الأولى، بعد فوزه السبت بسباق السرعة (سبرينت) في جائزة البرازيل الكبرى في ساو باولو، فيما خرج مطارده وزميله في ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري بعد انزلاقه في اللفة السادسة.

ورفع نوريس الذي انطلق من المركز الأول، رصيده إلى 365 نقطة، فيما تجمد رصيد بياستري عند 356، بعد أن كان الفارق بينهما نقطة يتيمة.

وقلص الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في آخر أربعة أعوام، الفارق إلى ثلاثين نقطة مع بياستري، بعد أن حل سائق ريد بول في المركز الرابع خلف سائقي مرسيدس الإيطالي كيمي أنتونيلي والبريطاني جورج راسل.

لكن الفارق بين فيرستابن ونوريس بات 39 نقطة، قبل أربع سباقات على نهاية الموسم في ساو باولو ولاس فيغاس والدوحة وأبو ظبي.

وقال نوريس (25 عاما) بعد سباق صعب في ظروف ممطرة "كانت الظروف صعبة. لم يسهل كيمي الحياة علي. كنت متوترا في النهاية ولم يكن السباق سهلا على الاطلاق".

وتابع نوريس الذي تعرض لضغط كبير من أنتونيلي في اللفات الأخيرة "كانت سيارتا مرسيدس سريعتين وضغطتا علي طوال الوقت. علينا القيام بمزيد من العمل قبل التجارب الرسمية" المقررة في وقت لاحق السبت والتي ستحدد خط الانطلاق في سباق الأحد.

من جهته، قال أنتونيلي صاحب المركز السابع في ترتيب بطولة العالم "كان سباقا ممتعا مع ظروف خادعة خصوصا في البداية. كنت قريبا من تحقيق الفوز".

وتوقف السباق بعد ثلاثة حوادث متتالية وقعت في المكان نفسه، من بينها حادث بياستري في اللفة السادسة.

بعد انطلاقة سلسة على مسار مبتلّ جزئيا بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الليل، ارتكب ثلاثة سائقين أخطاء في بداية اللفة السادسة.

وكان بياستري يحتل المركز الثالث، لكنه مرّ فوق حاجز جانبي مبلل، فانزلقت سيارته واصطدمت بجدار من الإطارات.

وبعد ثوان قليلة، كرر الألماني نيكو هولكنبرغ (ساوبر) الخطأ نفسه، قبل أن يلقى الأرجنتيني فرانكو كولابينتو (ألبين) المصير عينه.

وخرجت سيارة الأمان فورا، قبل أن يُرفع العلم الأحمر في بداية اللفة الثامنة لإتاحة المجال أمام المنظمين لإصلاح الحواجز المتضررة.

ترتيب الثمانية الأوائل في سباق السبرينت:

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 53:25.928 دقيقة (24 عدد اللفات)

أندريا كيمي أنتونيلي (إيطاليا/مرسيدس) 53:26.773 د

جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 53:28.246

ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 53:30.351

شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 53:42.411

فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن) 53:44.234

لويس هاميلتون (بريطانيا/فيراري) 53:44.531