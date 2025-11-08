توتنهام ومانشستر يونايتد يتعادلان بهدفين لكل فريق

عدن - ياسمين عبدالعظيم - توتنهام هوتسبير يتعادل مع مانشستر يونايتد في مباراة مثيرة

في قمة من قمم الدوري الإنجليزي الممتاز، تعادل فريق توتنهام هوتسبير مع ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين لمثلهما. أقيمت المباراة على ملعب “توتنهام هوتسبير” في لندن، حيث شهدت تقدم الضيوف أولاً عن طريق اللاعب براين مبويمو في الدقيقة 32.

لكن تمكن توتنهام من تعديل النتيجة في الدقيقة 84 عن طريق الفرنسي ماتياس تيل، وسجل البرازيلي ريتشارلسون هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 91. وفي الوقت البدل الضائع، تمكن ماتياس دي ليخت من تسجيل هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 96.

مقالات ذات صلة

بهذه النتيجة، رفع توتنهام رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السابع بنفس عدد النقاط وبفارق الأهداف.