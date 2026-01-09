تكنولوجيا: #CES2026 Gigabyte تكشف رسمياً عن شاشة MO27Q28GR بلوحة Tandem OLED ومعدل تحديث 280Hz مع طلاء RealBlack Glossy

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل شركة Gigabyte توسيع تشكيلتها من شاشات Tandem OLED لعام 2026، حيث أزاحت الستار رسمياً خلال مشاركتها في معرض CES 2026 عن شاشتها الجديدة المخصصة للألعاب MO27Q28GR. يعتمد هذا الإصدار الجديد على تقنيات الجيل الرابع من لوحات WOLED المقدمة من LG Display، ويأتي كنسخة مطورة من الطراز السابق MO27Q28G (الذي أطلق في أغسطس الماضي)، مع اختلاف جوهري يكمن في استبدال السطح غير اللامع (Matte) بطلاء مصقول يعرف بـ RealBlack Glossy finish، مما يضعها في منافسة مباشرة مع شاشة Asus ROG Strix XG27AQWMG كأحد الخيارات النادرة التي تجمع بين تقنية Tandem OLED ومعدل تحديث 280Hz مع سطح لامع.

على صعيد المواصفات التقنية، تأتي الشاشة بمقاس 27 بوصة ودقة عرض 1440p (أي 2560 x 1440)، وتتميز بمعدل تحديث فائق السرعة يبلغ 280Hz. وبفضل تقنية Primary RGB Tandem panel، تقدم الشاشة سطوعاً مبهراً يصل إلى 1500 nits في وضع HDR (عند نسبة 1.5% APL)، وحوالي 335 nits لكامل الشاشة (100% APL). كما أنها حاصلة على شهادة DisplayHDR True Black 500 وتغطي 95% من التدرج اللوني DCI-P3.

الترقية الأبرز في هذا الموديل هي طلاء RealBlack Glossy؛ حيث يساهم السطح اللامع في تحسين مستويات اللون الأسود وجعل الألوان أكثر حيوية وعمقاً، خاصة في الغرف المضاءة، وذلك بخلاف اللوحات غير اللامعة (Matte) التي رغم تفوقها في تشتيت الانعكاسات، قد تظهر اللون الأسود باهتاً قليلاً تحت الإضاءة القوية.

وإلى جانب جودة الصورة، تتفوق Gigabyte MO27Q28GR في خيارات الاتصال والميزات الإضافية، حيث تدعم تقنية Nvidia G-Sync، وتضم مفتاح KVM مدمجاً، وموزع USB (Hub)، ومنفذ USB-C يدعم توصيل الطاقة بقدرة تصل إلى 45 واط. وتعد هذه الميزات نقطة تفوق واضحة مقارنة بمنافسها من Asus الذي يفتقر لمنفذ USB-C وميزة KVM.

لم تفصح Gigabyte بعد عن تفاصيل السعر أو موعد التوافر الرسمي، ولكن من المتوقع أن يكون السعر قريباً من سعر الإطلاق المنافس البالغ 599 دولاراً. وجدير بالذكر أن هذا الإعلان جاء تزامناً مع كشف الشركة عن شاشات OLED أخرى، مثل MO34WQC36 فائقة العرض وشاشة MO32U24 بدقة 4K.