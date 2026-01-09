بالفيديو.. شاهد تفاعل عريس سوداني وعروسته مع أغنيات ميادة قمر الدين في حفل زفافهما والمطربة تعبر عن إعجابها: (العروس الفرفوشه والعريس الفرفوش بحلو العرس)

عبرت المطربة السودانية, المعروفة ميادة قمر الدين, عن إعجابها الشديد بتفاعل عروسين مع أغنياتها, التي تغنت بها في حفل زفافهما بالقاهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفنانة الملقبة بملكة الرق, نشرت مقطع فيديو من الحفل الذي تغنت فيه وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. العريس, وعروست, تفاعلا مع أغنيات ميادة, بالرقص وسط المعازيم, وكتبت المطربة على المقطع: (العروس الفرفوشه والعريس الفرفوش بحلو العرس). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

