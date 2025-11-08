نيابة إسطنبول تصدر مذكرة توقيف بحق 37 متهما بالإبادة بينهم نتنياهو

القاهرة - كتب محمد نسيم - أصدرت النيابة العامة بإسطنبول، اليوم الجمعة، مذكرة توقيف بحق 37 مشتبها فيهم بتهمة "الإبادة الجماعية" في غزة ، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو .

وأفاد مكتب المدعي العام بإسطنبول، عبر بيان، أنه بناء على طلب النيابة العامة، أصدرت محكمة الصلح الجنائية مذكرات توقيف بحق 37 مشتبها فيهم بتهمة "الإبادة الجماعية" بينهم نتنياهو.

وأضاف أن المذكرة صدرت بحق المشتبه فيهم لارتكابهم "جرائم ضد الإنسانية" و"الإبادة الجماعية" في غزة، فضلا عن استهدافهم "أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار عن غزة.

المصدر : وكالات