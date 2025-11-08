تابع الان خبر المصريون بالسعودية والكويت يواصلون المشاركة في انتخابات “النواب” باليوم الأخير حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - شهدت سفارات وقنصليات مصر فى المملكة العربية السعودية والكويت، توافد أعداد كبيرة من الناخبين المصريين للإدلاء بصوتهم فى انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ فى اليوم الثانى والأخير من تصويت المصريين بالخارج بالمرحلة الأولى.

كان الاقتراع قد بدأ باللجان الانتخابية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً، وتضم المرحلة الأولى دوائر (الجيزة – الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – الوادى الجديد- سوهاج – قنا- الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الإسكندرية – البحيرة – مطروح).

وتم تجهيز ١٣٩ لجنة انتخابية فرعية في ١١٧ دولة حول العالم، وتم توفير جميع التسهيلات اللازمة داخل اللجان الانتخابية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ويسر، بما يضمن استيعاب أكبر عدد ممكن من الجاليات المصرية بالخارج، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة، كما تم إعداد غرفة عمليات بمقر وزارة الخارجية تعمل على مدار الساعة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات.