قلق يلفّ جمهور محمّد منير… خبر جديد يثير التّساؤل

طمأن الفنّان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقيّة في مصر جمهور الفنّان محمّد منير بعد تداول أنباء عن نقله إلى المستشفى، مؤكّدًا أنّه تواصل معه شخصيًّا للاطمئنان إلى حالته الصّحّيّة.

أوضح مصطفى كامل في بيان صحفيّ أنّ محمّد منير بخير وأنّ حالته الصّحّيّة مستقرّة، مشيرًا إلى أنّه شعر بإرهاق بسيط استدعى نقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبّيّة روتينيّة والاطمئنان إلى صحّته.

وأضاف نقيب الموسيقيّين أنّ نتائج الفحوص جاءت مطمئنة، وأنّ الفنّان الكبير يتلقّى متابعة طبّيّة دقيقة، متمنّيًا له دوام الصّحّة والعافية.

من جانبه، كشف مدير أعمال محمّد منير في تصريحات صحفيّة أنّ الفنّان تعرّض لإرهاق شديد أثناء تسجيل عدد من الأغاني الجديدة، هذا ما استدعى نقله إلى المستشفى كإجراء احترازيّ، مؤكّدًا أنّ حالته تحسّنت وسيغادر المستشفى خلال السّاعات القليلة المقبلة.

ويُذكر أنّ محمّد منير كان يقضي الأيّام الماضية في تحضيرات مكثّفة لأعماله الغنائيّة الجديدة، هذا ما سبّب له إجهادًا موقّتًا تطلّب بعض الرّاحة والعناية الطّبّيّة.