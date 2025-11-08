طمأن الفنّان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقيّة في مصر جمهور الفنّان محمّد منير بعد تداول أنباء عن نقله إلى المستشفى، مؤكّدًا أنّه تواصل معه شخصيًّا للاطمئنان إلى حالته الصّحّيّة.
أوضح مصطفى كامل في بيان صحفيّ أنّ محمّد منير بخير وأنّ حالته الصّحّيّة مستقرّة، مشيرًا إلى أنّه شعر بإرهاق بسيط استدعى نقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبّيّة روتينيّة والاطمئنان إلى صحّته.
وأضاف نقيب الموسيقيّين أنّ نتائج الفحوص جاءت مطمئنة، وأنّ الفنّان الكبير يتلقّى متابعة طبّيّة دقيقة، متمنّيًا له دوام الصّحّة والعافية.
من جانبه، كشف مدير أعمال محمّد منير في تصريحات صحفيّة أنّ الفنّان تعرّض لإرهاق شديد أثناء تسجيل عدد من الأغاني الجديدة، هذا ما استدعى نقله إلى المستشفى كإجراء احترازيّ، مؤكّدًا أنّ حالته تحسّنت وسيغادر المستشفى خلال السّاعات القليلة المقبلة.
ويُذكر أنّ محمّد منير كان يقضي الأيّام الماضية في تحضيرات مكثّفة لأعماله الغنائيّة الجديدة، هذا ما سبّب له إجهادًا موقّتًا تطلّب بعض الرّاحة والعناية الطّبّيّة.
كانت هذه تفاصيل خبر قلق يلفّ جمهور محمّد منير… خبر جديد يثير التّساؤل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.