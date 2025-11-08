الرياض تحتفي بليالي الفنون الخالدة على مسرح أبو بكر سالم ضمن موسم الرياض

تستعد العاصمة الرياض لاستقبال امسية فنية استثنائية بعنوان ليالي الفنون الخالدة على مسرح أبو بكر سالم، بتنظيم من شركة “بنش مارك” ضمن فعاليات موسم الرياض.

يحيي الامسية نور مهنا، مي فاروق، فؤاد زبادي، والمايسترو امير عبدالمجيد في ليلة تستعيد سحر الكلاسيكيات وتكرّم إرث عمالقة الطرب العربي الذين شكلوا وجدان الاجيال وتركوا بصمة لا تمحى في ذاكرة الابداع العربي.

وتجسد هذه الليلة رؤية موسم الرياض في الاحتفاء بالفنون الخالدة واعادة تقديمها بروح معاصرة، حيث تلتقي الاصالة بالتجديد في تجربة فنية راقية تكرم الماضي وتقدمه بحس حديث يلامس ذائقة الجمهور من مختلف الاعمار.

وتطرح تذاكر الحفل يوم ٨ نوفمبر عند الساعة ٨ مساء عبر موقع Webook، ليعيش جمهور الرياض امسية موسيقية راقية تحمل توقيع بنش مارك التي تواصل تميزها في تقديم اجمل التجارب الفنية ضمن كبرى الفعاليات في المملكة.