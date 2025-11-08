بالصور- صالون المجوهرات ٢٠٢٥… بريق الفخامة يسطع في موسم الرياض

شهدت العاصمة الرياض يوم الأربعاء الفائت انطلاق معرض صالون المجوهرات (Jewellery Salon ٢٠٢٥، ضمن فعاليات موسم الرياض، وسط حضورٍ واسع من عشّاق الفخامة والمجوهرات، الذين توافدوا لاكتشاف أبرز التصاميم والقطع النادرة التي تجمع بين الابتكار والأناقة.

ويُقام المعرض في ANB أرينا بمشاركة أكثر من ٦٠٠ علامة فاخرة من خمسين دولة في مجالات تصميم وصناعة الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة والساعات الراقية والمقتنيات الثمينة، حيث امتلأت أجنحته بالزوار والمصممين والمهتمين من داخل المملكة وخارجها.

وقدّمت العلامات المشاركة مجموعةً من أحدث إبداعاتها، بما في ذلك قطع تُعرض لأول مرة وأحجار كريمة استثنائية تبرز روعة الحرفية ودقة التفاصيل، وسط أجواء راقية تعكس فخامة المعرض ومستوى التنظيم.

ويُعد صالون المجوهرات ٢٠٢٥ وجهة مميزة تجمع المصممين العالميين والموزعين وعشّاق الرفاهية في تجربة حسية متكاملة، حيث صُمّم المعرض بأسلوب يجمع بين الإضاءة الفنية والموسيقى الهادئة التي تضيف لمسات من الرقي وتكمل تجربة الزوار.

ويستمر المعرض حتى التاسع من نوفمبر، مقدّمًا تجربة فريدة تجمع بين الفن، والترف، والابتكار، ضمن فعاليات موسم الرياض ٢٠٢٥ الذي يواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز المواسم الترفيهية حول العالم من خلال فعاليات تجمع الإبداع والتميز في مختلف المجالات.