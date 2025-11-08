ترشيحات غرامي ٢٠٢٦ تشعل الجدل… أسماء كبرى حاضرة وأخرى تغيب… تابعوا التّقرير

يشهد عالم الموسيقى تحوّلًا كبيرًا، وترشيحات جوائز الغرامي لعام ٢٠٢٦ تُثبت ذلك بوضوح.

فمع خمس وتسعين فئة وجائزتَين جديدتَين بالكامل، قدّمت الأكاديميّة الموسيقيّة الأميركيّة واحدة من أكثر القوائم تنوّعًا في تاريخها، تضمّ أسماء من مختلف الأنواع الموسيقيّة — من نجوم الراب الكبيرة إلى روّاد الموسيقى اللاتينيّة ومبتكري الـK-pop.

هذا العام، يبدو أنّ أيّ نوع موسيقيّ لم يسلم من روح التّجديد والتّجربة.

أبرز ترشيحات جوائز الغرامي ٢٠٢٦

ألبوم العام (Album of the Year)

كندريك لامار – GNX (تسع ترشيحات)

ليدي غاغا – Mayhem (سبع ترشيحات)

باد باني – Debí Tirar Más Fotos (ستّ ترشيحات) — أوّل فنان ناطق بالإسبانيّة يُرشَّح في فئات ألبوم، وأغنية، وتسجيل العام

جاستن بيبر – Swag

سابرينا كاربنتر – Man’s Best Friend

ليون توماس – Mutt

تايلر، ذا كرييتر – Chromakopia

تسجيل العام (Record of the Year)

DtMF – باد باني

Abracadabra – ليدي غاغا

luther – كندريك لامار وسزا

The Subway – شابيل روني

APT. – روزيه وبرونو مارس

Wildflower – بيلي آيليش

Manchild – سابرينا كاربنتر

أغنية العام (Song of the Year)

Abracadabra – ليدي غاغا وفريقها

Anxiety – دووتشي

DtMF – باد باني وفريقه

Golden – من فيلم K-pop Demon Hunters

luther – كندريك لامار وفريقه

Manchild – سابرينا كاربنتر وجاك أنتونوف

Wildflower – بيلي آيليش وفينيس

أفضل فنّان جديد (Best New Artist)

أوليفيا دين

KATSEYE

ذا مارياز (The Marias)

أديسون راي

أليكس وارن

لولا يونغ

فئات جديدة وتحوّلات لافتة:

يشهد عام 2026 إطلاق فئتَين جديدتَين:

أفضل ألبوم كانتري تقليديّ (Best Traditional Country Album)

أفضل غلاف ألبوم (Best Album Cover)

كما امتدّت فترة الأهليّة لتشمل الأعمال الصّادرة بين الحادي والثلاثين من أغسطس ٢٠٢٤ والثّلاثين من أغسطس ٢٠٢٥، هذا ما جعل بعض الأسماء الكبيرة خارج المنافسة، وعلى رأسها تايلور سويفت الّتي غاب ألبومها الأخير The Life of a Showgirl عن التّرشيحات، لصدوره في أكتوبر ٢٠٢٥ بعد انتهاء فترة الأهليّة.

ورغم غيابها هذا العام، تواصل تايلور سويفت إحراز النّجاح بعد فوزها سابقًا بـأربع عشرة جائزة غرامي منذ عام ٢٠١٠، آخرها عن ألبوم The Tortured Poets Department عام ٢٠٢٤.

تنوّع عالميّ غير مسبوق

شهدت الّترشيحات حضورًا قويًّا للفنّانين اللاتينيّين ومبدعي الـK-pop، إذ دخل باد باني وروزيه قوائم التّرشيحات الكبرى في سابقةٍ تُبرز التحوّل العالميّ في الذّوق الموسيقيّ.

كما تضمّنت الفئات الرّئيسيّة أسماء من مشارب موسيقيّة مختلفة، تعكس انفتاح الأكاديميّة على التّجارب الجديدة والمخاطرة الفنّيّة.

الأنظار نحو لوس أنجلوس

تمثّل ترشيحات غرامي ٢٠٢٦ تحوّلًا حقيقيًّا في مفهوم النّجاح الموسيقيّ، إذ لم تعد الجوائز حكرًا على الأسماء الكلاسيكيّة، بل أصبحت تحتفي بالأصوات العالميّة والتّنوّع الثّقافيّ والابتكار.

ويبقى السّؤال الأبرز: من سيحوّل هذه التّرشيحات الجريئة إلى تماثيل ذهبيّة ليلة حفل الغرامي في الأوّل من فبراير ٢٠٢٦ بمدينة لوس أنجلوس؟