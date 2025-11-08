ليلة كروية حماسية في الجولة الثالثة من بطولة “Kings Cup MENA” ضمن فعاليات موسم الرياض

شهدت بطولة “Kings Cup MENA” ضمن فعاليات موسم الرياض ٢٠٢٥ استمرار أجواء الحماس في جولتها الثالثة، التي أقيمت مساء البارحة (الجمعة)، وسط حضور جماهيري كبير ومتابعة واسعة من عشّاق البطولة في المنطقة.

وافتُتحت الجولة بمباراة قوية جمعت فريق3BS بقيادة الأردني عبسي أمام فريق FWZ بقيادة الكويتي فواز، حيث قدّم الفريقان أداءً متكافئًا في بدايته قبل أن ينجح FWZ في فرض تفوقه ويحقق فوزًا مهمًا بنتيجة ٦ – ٣ عزّز به موقعه في جدول المنافسات.

وفي ثاني المواجهات، واصل فريق DR7 بقيادة السعودي دربحة عروضه القوية، بعد أن قدّم أداءً هجوميًا مميزًا أمام فريق ABO FC بقيادة الكويتي أبو فلة، ليحسم اللقاء بنتيجة ٩ – ١ في واحدة من أكثر المباريات تفوقًا في البطولة حتى الآن.

أما ثالث المباريات، فجمعت فريق SXB بقيادة السعودي شونغ بونغ أمام فريق Ultra Chmicha بقيادة المغربي إلياس المالكي، وتمكن فيها SXB من تحقيق فوز مستحق بنتيجة ٧ – ٢ بعد أداء منظم وسيطرة واضحة على مجريات اللقاء.

واختُتمت الجولة بمواجهة جمعت فريق Turbo FC (TRB) بقيادة المصري تربون أمام فريق Red Zone (RDZ) بقيادة الأردني ماهيركو، حيث تمكن RDZ من حسم اللقاء لصالحه بنتيجة ٥ – ٣ بعد مواجهة قوية شهدت تقلبات مثيرة حتى الدقائق الأخيرة.

وتتواصل منافسات البطولة يوم الثلاثاء ١١ نوفمبر بإقامة مباريات ربع النهائي ونصف النهائي في اليوم نفسه، حيث يلتقي في ربع النهائي كل من Turbo FC (TRB) مع 3BS، وFWZ مع Ultra Chmicha (ULC)، على أن يتأهل الفائزان لمواجهة DR7 وSXB في الدور نصف النهائي.

وكانت الجولتان الماضيتان قد شهدتا انطلاقة قوية للبطولة بمشاركة ثمانية فرق يقودها مؤثرون وصنّاع محتوى من مختلف الدول العربية، في تجربة تجمع بين متعة اللعبة والتفاعل الرقمي المباشر مع الجمهور.

وتستمر منافسات Kings Cup MENA في العاصمة الرياض خلال شهر نوفمبر، ضمن فعاليات موسم الرياض الذي يواصل تأكيد مكانته كوجهة عالمية تحتضن أبرز الفعاليات الرياضية والترفيهية، مقدّمًا للجمهور تجربة تجمع بين المنافسة، والإبداع، والإثارة في أجواء استثنائية يعيشها عشّاق الرياضة والترفيه من مختلف أنحاء العالم.