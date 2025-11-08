هل عاد الحبّ من جديد بين بن أفليك وجنيفر لوبيز؟ هذا ما تمّ كشفه

تتزايد الاشاعات في هوليوود حول احتمال عودة واحدة من أشهر الثّنائيّات في عالم الفنّ، بعد أن شوهد النّجم بن أفليك مؤخّرًا برفقة امرأة سمراء أنيقة يُعتقد أنّها جنيفر لوبيز.

وتأتي هذه الصّور لتزيد من التّكهنات الّتي أثارتها شهادات أشخاص قالوا إنّهم شاهدوا النّجمَين يتبادلان القبل في الثّلاثين من أبريل الماضي في بيفرلي هيلز، أمام المنزل الّذي كانا يعيشان فيه خلال فترة علاقتهما السّابقة.

ففي الأسابيع الأخيرة، التقطت عدسات المصوّرين بن أفليك وهو يصطحب امرأة غامضة في سيارته من نوع BMW في لوس أنجلوس، هذا ما دفع الجمهور ووسائل الإعلام إلى الاعتقاد بأنّها جينيفر لوبيز نفسها، خصوصًا بعدما تمّ رصدهما مطلع هذا العام في موقف مشابه أثناء تبادلهما القبل أمام منزل بيفرلي هيلز الفاخر.

اللافت أنّ هذا المنزل الّذي شهد فصولًا من قصّة حبّهما يُعرض اليوم للبيع، هذا ما جعل اللقاء في هذا المكان تحديدًا مثيرًا للاهتمام، وأعاد إلى الأذهان قصّة العشق الّتي جمعت بينهما قبل عقدَين.

بدأت قصّة الحبّ بين النّجمين عام ٢٠٠٠ خلال تصوير فيلم «Gigli»، في وقت كانت فيه جينيفر لوبيز لا تزال متزوّجة من كريس جود، لتُستأنف العلاقة بعد طلاقها في ٢٠٠٢ حين أعلنا خطوبتهما رسميًّا في نوفمبر من العام نفسه.

لكنّ الزفاف الّذي كان مقرّرًا عام ٢٠٠٣ أُجّل أكثر من مرّة، قبل أن يُعلن الطّرفان إلغاءه نهائيًّا في يناير ٢٠٠٤.

بعد سنوات طويلة وعدّة زيجات لكلٍّ منهما، عاد النّجمان إلى الأضواء مجدّدًا عام ٢٠٢١ حين أعلنا عودتهما كزوجَين، لتبدأ فصول جديدة من علاقةٍ لا يبدو أنّ قصّتها انتهت بعد.