أعلنت قوات الجمارك السودانية، إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل، كانت في طريقها إلى داخل البلاد.

ووفقاً لإعلام قوات الجمارك، فإن الضبطية تحتوي على عربة “بوكس” على متنها “مدفع دوشكا”، و17 مدفعا “قرنوف”، و50 بندقية كلاشنكوف، بجانب عدد 68 بندقية إم ـ16، و63 قطعة مسدس، بالإضافة إلى بندقية “إس إم جي” وجهاز ستار لينك”.

