شاهد بالصورة والفيديو.. طفل سوداني يفاجئ مقدم البرنامج برد صادم على سؤال: “متى سنعبر وننتصر؟” والجمهور يتفاعل: (رد يخليك تضحك وتبكي في آن واحد)

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار تفاعل الجمهور والمتابعين للصفحات الناشرة له. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو القديم والذي أعادت الصفحات نشره من جديد ظهر فيه الممثل مصعب سومي, المعروف باسم “زول سغيل”, وهو يستضيف طفل عبر برنامجه. مقدم البرنامج طرح على الطفل سؤال: (متى سنعبر وننتصر؟) ليجيبه الطفل بكل براءة (يوم القيامة), وسط ضحكات مقدم البرنامج والحاضرون التسجيل. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, فقد كتب أحد المعلقين: (رد تضحك وتبكي في آن واحد). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

