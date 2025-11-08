مناوي: لا هدنة حقيقية قبل انسحاب الجنجويد والمرتزقة من المدن وحماية المدنيين

قال مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور والمنسق العام لقوات الكفاح المشتركة، إن الهدنة الإنسانية لا معنى لها ما لم تُقترن بخطوات عملية تضمن حماية المدنيين وإنهاء وجود المليشيات المسلحة داخل المدن والمستشفيات والمناطق السكنية.

وأكد مناوي في تصريح له عبر منصة (X) أن الإنسانية لا تتجزأ، مشدداً على أن أي هدنة يجب أن تسبقها عمليات انسحاب الجنجويد والمرتزقة، والإفراج عن المختطفين بمن فيهم النساء والأطفال، وتأمين عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية.

وأضاف أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار من دون هذه الضمانات سيؤدي إلى تقسيم السودان، مشيراً إلى أن السلام الحقيقي يبدأ بمحاسبة مرتكبي الجرائم وضمان العدالة لكل الضحايا.

التيار